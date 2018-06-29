FİNANS

BBCB / Endüstri 4.0: Şirketinizi Akıllı Robotlar Değil Akıllı Süreçler Kurtaracak

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 13:22 | Son Güncelleme

Boğaziçi Üniversitesi ve Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) düzenlediği, "Endüstri 4.0 - Şirketinizi Akıllı Robotlar Değil Akıllı Süreçler Kurtaracak" başlıklı panelde, Endüstri 4.0'ın amacının, "şirketlere hız, esneklik ve yeni teknolojileri kullanarak verimlilik sağlamak" olduğuna dikkat çekildi.

BBCB / Endüstri 4.0: Şirketinizi Akıllı Robotlar Değil Akıllı Süreçler Kurtaracak

Ahmet Erdem / İstanbul, 29 Haziran (DHA) - Boğaziçi Üniversitesi ve Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) düzenlediği, "Endüstri 4.0 - Şirketinizi Akıllı Robotlar Değil Akıllı Süreçler Kurtaracak" başlıklı panelde, Endüstri 4.0'ın amacının, "şirketlere hız, esneklik ve yeni teknolojileri kullanarak verimlilik sağlamak" olduğuna dikkat çekildi.
Boğaziçi Conseling For Business'in (BCB) farklı alanlarda çalışmalarda bulunan küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yaptığı mevcut durum analizleri, firmaların dijital dönüşüm yolculuğundaki hangi adımlara öncelik verecekleri ve dönüşümde nasıl bir rotada ilerleme kaydedecekleri hakkında atmaları gereken adımlar olduğunu gösteriyor.
TÜSİAD’ın BCG ile hazırladığı Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği raporuna (2017) göre, şirketlerin yüzde 90’ı dijital dönüşüm konusunda bilgi sahibi ve yüzde 95’i dijital dönüşüme ilgi gösteriyor, ancak sadece yüzde 61’i dijital dönüşüm için kendini hazır hissediyor. Yapay zeka ve akıllı sistemler kullanan şirket oranı ise bugün için yalnızca yüzde 5.0 düzeyinde.
Endüstri 4.0 konulu panel ile ilgili konuşan BCB Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Akiş, Endüstri 4.0’ın, alışılmış çalışma modellerini değiştirmeyi gerektiren bir Dijital Dönüşüm yaklaşımı olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Endüstri 4.0 dönüşümünün amacı şirketlere hız, esneklik ve yeni teknolojileri kullanarak verimlilik sağlamaktır.
"Şirketlerimizin yüzde 99’u dijitalleşmenin Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artıracağı konusunda hemfikir.
"Faydası bu kadar önemli ancak kapsamı da bu kadar geniş olunca, şirketler bu konuya hangi açıdan yaklaşacakları konusunda tereddüt gösteriyor.
"BCB olarak yaklaşımımız, şirketlerin bu kritik dönüşümde jenerik yaklaşımlardan çıkarak, kendilerine özel olacak Endüstri 4.0 fillerini, yine kendi iş alanlarının öncelik ve gerçekleri ile şekillendirecekleri yaklaşımlarla kurgulamasını sağlamak."
Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 Platformu Başkanı Prof. Dr. Lale Akarun ise sunumunda şöyle konuştu:
"Boğaziçi Üniversitesi olarak teknoloji geliştirme alanlarında hali hazırda piyasada bulunmayan ancak ihtiyaç duyulan öncü ürünlere yönelik araştırma yapmak ve geliştirmek bizim için çok önemli.
"Bugün birçok kişinin uyguladığı mesleklerin ise gelecekte yok olma tehlikesi oldukça yüksek.
"Bu nedenle önümüzdeki on yıl içerisinde teknolojiye yönelik mesleklerin tercih edilmesi gerekli.
"Biz de Boğaziçi Üniversitesi olarak bu konuda iş dünyasına verilen eğitimler konusunda öncülük ediyoruz."
Endüstri 4.0 panelinde B.Ü. Endüstri 4.0 Platformu Başkan Yardımcısı Sertaç Yerlikaya, İFourZero Technologies Kurucu Ortağı Ali Tüzmen, Artesis Teknoloji Sistemleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Duyar, Sistem Global Danışmanlık A.Ş R&D Grup Başkanı Erhan Küçüksüleymanoğlu, İnovatink Kurucu Ortağı Barış Can Üstündağ ve Dr. Hayri Tongarlak gibi isimler katıldı.
Hız, esneklik ve yeni teknolojileri kullanarak verimliliği arttırmak konusunda yapılabileceklerle ilgili şirketlere tavsiyelerde bulunuldu. Türkiye’deki birçok firmanın henüz Endüstri 4.0 aşamasında bulunmamasından dolayı, şirketlerin mevcut durumlarına göre şekillenmesi gereken yol haritalarına değinilirken, uzun ömürlü şirketler için sürekli inovasyonun gerçekleşmesini sağlayan dijital dönüşümün şart olduğu vurgulandı. (Fotoğraflı)

BBCB / Endüstri 4.0: Şirketinizi Akıllı Robotlar Değil Akıllı Süreçler Kurtaracak

PARTNERDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçtiDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçti
Turizmde hedef 2018'de cari açığa yüzde 40 katkıTurizmde hedef 2018'de cari açığa yüzde 40 katkı
Seyahat acentalarına Seyahat acentalarına "Ayın Müzesi" indirimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Düşük faizli konut kredisi için son günler

Düşük faizli konut kredisi için son günler

Türkiye'nin Otomobili'nde şirket kuruldu

Türkiye'nin Otomobili'nde şirket kuruldu

Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum

Zorunlu trafik sigortasında kritik uyarı!

Zorunlu trafik sigortasında kritik uyarı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Elite World Asia Hotel’in Genel Müdürü Ahmet Korkut oldu

Elite World Asia Hotel’in Genel Müdürü Ahmet Korkut oldu

Adana Kuyumcular Odası Başkanı: Altında yükseliş bekliyoruz

Adana Kuyumcular Odası Başkanı: Altında yükseliş bekliyoruz

Turizmde hedef 2018'de cari açığa yüzde 40 katkı

Turizmde hedef 2018'de cari açığa yüzde 40 katkı

Seyahat acentalarına "Ayın Müzesi" indirimi

Seyahat acentalarına "Ayın Müzesi" indirimi

Freelance çalışanlar asgari ücreti 5'e katladı

Freelance çalışanlar asgari ücreti 5'e katladı

Bankalarda yeni dönem: Görüntülü bankacılık

Bankalarda yeni dönem: Görüntülü bankacılık

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.