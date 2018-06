BBCB / Endüstri 4.0: Şirketinizi Akıllı Robotlar Değil Akıllı Süreçler Kurtaracak

Ahmet Erdem / İstanbul, 29 Haziran (DHA) - Boğaziçi Üniversitesi ve Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) düzenlediği, "Endüstri 4.0 - Şirketinizi Akıllı Robotlar Değil Akıllı Süreçler Kurtaracak" başlıklı panelde, Endüstri 4.0'ın amacının, "şirketlere hız, esneklik ve yeni teknolojileri kullanarak verimlilik sağlamak" olduğuna dikkat çekildi.

Boğaziçi Conseling For Business'in (BCB) farklı alanlarda çalışmalarda bulunan küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yaptığı mevcut durum analizleri, firmaların dijital dönüşüm yolculuğundaki hangi adımlara öncelik verecekleri ve dönüşümde nasıl bir rotada ilerleme kaydedecekleri hakkında atmaları gereken adımlar olduğunu gösteriyor.

TÜSİAD’ın BCG ile hazırladığı Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği raporuna (2017) göre, şirketlerin yüzde 90’ı dijital dönüşüm konusunda bilgi sahibi ve yüzde 95’i dijital dönüşüme ilgi gösteriyor, ancak sadece yüzde 61’i dijital dönüşüm için kendini hazır hissediyor. Yapay zeka ve akıllı sistemler kullanan şirket oranı ise bugün için yalnızca yüzde 5.0 düzeyinde.

Endüstri 4.0 konulu panel ile ilgili konuşan BCB Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Akiş, Endüstri 4.0’ın, alışılmış çalışma modellerini değiştirmeyi gerektiren bir Dijital Dönüşüm yaklaşımı olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Endüstri 4.0 dönüşümünün amacı şirketlere hız, esneklik ve yeni teknolojileri kullanarak verimlilik sağlamaktır.

"Şirketlerimizin yüzde 99’u dijitalleşmenin Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artıracağı konusunda hemfikir.

"Faydası bu kadar önemli ancak kapsamı da bu kadar geniş olunca, şirketler bu konuya hangi açıdan yaklaşacakları konusunda tereddüt gösteriyor.

"BCB olarak yaklaşımımız, şirketlerin bu kritik dönüşümde jenerik yaklaşımlardan çıkarak, kendilerine özel olacak Endüstri 4.0 fillerini, yine kendi iş alanlarının öncelik ve gerçekleri ile şekillendirecekleri yaklaşımlarla kurgulamasını sağlamak."

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 Platformu Başkanı Prof. Dr. Lale Akarun ise sunumunda şöyle konuştu:

"Boğaziçi Üniversitesi olarak teknoloji geliştirme alanlarında hali hazırda piyasada bulunmayan ancak ihtiyaç duyulan öncü ürünlere yönelik araştırma yapmak ve geliştirmek bizim için çok önemli.

"Bugün birçok kişinin uyguladığı mesleklerin ise gelecekte yok olma tehlikesi oldukça yüksek.

"Bu nedenle önümüzdeki on yıl içerisinde teknolojiye yönelik mesleklerin tercih edilmesi gerekli.

"Biz de Boğaziçi Üniversitesi olarak bu konuda iş dünyasına verilen eğitimler konusunda öncülük ediyoruz."

Endüstri 4.0 panelinde B.Ü. Endüstri 4.0 Platformu Başkan Yardımcısı Sertaç Yerlikaya, İFourZero Technologies Kurucu Ortağı Ali Tüzmen, Artesis Teknoloji Sistemleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Duyar, Sistem Global Danışmanlık A.Ş R&D Grup Başkanı Erhan Küçüksüleymanoğlu, İnovatink Kurucu Ortağı Barış Can Üstündağ ve Dr. Hayri Tongarlak gibi isimler katıldı.

Hız, esneklik ve yeni teknolojileri kullanarak verimliliği arttırmak konusunda yapılabileceklerle ilgili şirketlere tavsiyelerde bulunuldu. Türkiye’deki birçok firmanın henüz Endüstri 4.0 aşamasında bulunmamasından dolayı, şirketlerin mevcut durumlarına göre şekillenmesi gereken yol haritalarına değinilirken, uzun ömürlü şirketler için sürekli inovasyonun gerçekleşmesini sağlayan dijital dönüşümün şart olduğu vurgulandı. (Fotoğraflı)