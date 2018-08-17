FİNANS

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 19:53 | Son Güncelleme

Bankaların TL alımında forward işlemlerine yüzde 25 sınırlama getirildi.

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK, kurdaki spekülatif hareketlenmeleri önlemek için bir önlem daha aldı. BDDK'nın önlemine göre, bankaların Türk Lirası alım işlemlerine yüzde 25 sınırlama getirildi.

BDDK'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Bilindiği üzere bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %25’ini geçemeyeceği, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacağı, bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenemeyeceği, söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağı daha önce kararlaştırılmıştı. Bu defa, yukarıda belirtilen sınırlama kapsamına, bankaların vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi swap dışındaki türev işlemlerinin de dahil edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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Anahtar Kelimeler:
BDDK bayram kur

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