BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı'na katılacak girişimler belirlendi

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası'nın global bir program olarak dünyanın farklı ülkelerinde sürdürülen ve geçen yıl Türkiye'de de hayata geçirilen BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Destek Programı'na katılmaya hak kazanan girişimler belirlendi.

Garanti Bankası'nın açıklamasına göre, Türkiye’de sosyal girişimcilik alanına özel olarak tasarlanan ve bir finans kurumu tarafından desteklenen ilk sosyal girişimcilik programı BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Destek Programı'na katılacak girişimler belli oldu.

Sosyal girişimcilerin işlerini ve yarattıkları sosyal etkiyi büyütmelerine katkı sağlamayı amaçlayan ve Impact Hub Istanbul işbirliğiyle gerçekleştirilen programın jüri değerlendirmesi sonucunda; Önemsiyoruz, Minorpreneurs, Tarlamvar, 3Dörtgen, Tolkido, Joon, GeneOn Biyoteknoloji, Haus Freeze Dry, Biryudumkitap, Engelsiz Çeviri olmak üzere on girişim, programa katılma fırsatını yakaladı.

Başvuruların değerlendirilmesi sonucu belirlenen on girişimci, işlerinin büyüme planlarını oluşturmalarına katkı sağlayacak online ve sınıf içi eğitimler, stratejik mentorluk desteği ve girişimciler, müşteriler ve yatırımcılardan oluşan networking faaliyetlerini içeren 5 aylık bir programa dahil olacaklar.