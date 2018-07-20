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BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı’nın finalistleri belli oldu (2)

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 13:22 | Son Güncelleme

Garanti Bankası’nın sosyal girişimcilik alanında tasarladığı ve bir finans kurumu tarafından da desteklenen sosyal girişimcilik programı Garanti Bankası - BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Destek Programı’na katılmaya hak kazanan girişimler belirlendi.

BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı’nın finalistleri belli oldu (2)

(Fotoğraf eklendi)

Ayşegül Acar / İstanbul, 20 Temmuz (DHA) - Garanti Bankası’nın sosyal girişimcilik alanında tasarladığı ve bir finans kurumu tarafından da desteklenen sosyal girişimcilik programı Garanti Bankası - BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Destek Programı’na katılmaya hak kazanan girişimler belirlendi.
Programa katılmaya hak kazanan girişimciler,müşteriler ve yatırımcılardan oluşan networking faaliyetlerini içeren 5 aylık bir programa dahil olacaklar. Garanti Bankası BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Destek Programı, 24 Temmuz Salı günü başlayacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, “Sürdürülebilir bir iş modeli ile yüksek sosyal etki yaratmayı amaçlayan sosyal girişimcilere, dünyanın önde gelen işletme okullarından biri olan İspanya’daki IE Business School’dan eğitim, eğitimlere ek olarak stratejik mentorluk, networking fırsatları sunuyor; girişimleri ile fark yaratmalarına imkan tanıyoruz. Bu yıl programa seçilen ve çocukların eğitimi, çiftçilerin istihdamı, geri dönüşüm gibi birçok farklı konuya çözüm sunan girişimlerin bu program sonunda işlerini daha iyi planlayarak büyüteceklerine ve yeni girişimcilere örnek olacaklarına inanıyoruz” dedi.
Garanti Bankası BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Destek Programı’nın bu dönem girişimleri şöyle açıklandı:
· Önemsiyoruz: Toplumda çocuk haklarına dair farkındalık yaratmak üzere yaptığı çalışmaların yanı sıra, çocukların kendini birey olarak algılaması ve çevresi ile kuvvetli bir bağ kurması üzerine geliştirdiği projeyle programa dahil oldu.
· Minorpreneurs: Nitelikli eğitimi 7-17 yaş arası çocuklarla buluşturmayı planlıyor.
· Tarlamvar: Kırsal kalkınmayı ve çiftçiyi destekleme amacıyla boş veya atıl kalmış tarım arazilerini kiralama ve bu arazilerde yerel halkın istihdam edilmesi projesiyle programa katılıyor.
· 3Dörtgen: Dünyanın ilk 3 boyutlu yazıcı mağaza ve kafe konseptini hayata geçiriyor.
· Tolkido: Konuşma problemi yaşayan otizmli çocuklara kişiselleştirilmiş eğitimi mümkün kılmak amacıyla yola çıkıyor.
· Joon, Dezavantajlı gruplar ile çalışarak, meydana getirdiği yeni ve kullanışlı ürünlerin günlük hayata katılmasında öncü oluyor.
· GeneOn:Plastik atığı geri dönüştürebilen enzimlerin üretilmesi üzerine çalışmalar yürütüyor.
· HAUS Freeze Dry: Yüksek besin değeri içeren meyveleri 30 yıl raf ömrüne sahip, sağlıklı atıştırmalıklara dönüştürüyor.
· Biryudumkitap: Kişilerin e-posta kutusuna her sabah 5 dakikada okuyabileceğiniz, hikâye ve roman pasajlarını göndererek Türkiye’de okuma süresini arttırmayı hedefliyor.
· Engelsiz Çeviri: İşitme engellilerin bilgiye daha hızlı ve rahat erişebilmeleri için; web sayfalarındaki metinleri anlık olarak işaret diline çeviren, yapay zeka ile işaret dilini yazıya çevirebilen ve bu şekilde işaret dili bilmeyen kişiler arasında iletişimi sağlayan bir yazılım geliştiriyor. (Fotoğraflı)

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