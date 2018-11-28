FİNANS

BBVA'nın yeni CEO'su Onur Genç oldu

FİNANS HABERLERİ  | 28.11.2018 21:00 | Son Güncelleme

İspanyol bankasının Üst Düzey Yöneticiliğine Onur Genç'in getirildiği duyuruldu

MADRİD (AA) - Garanti Bankasının hakim ortağı İspanyol bankası "Banco Bilbao Vizcaya Argentaria"nın (BBVA) Üst Yöneticiliğine (CEO) Onur Genç'in getirildiği bildirildi.

Bankadan yapılan açıklamada, BBVA'da 31 Aralık'ta yapılacak üst düzey yönetim kadrosu değişikliği kapsamında başkan olarak atanan Carlos Torres'ten boşalacak CEO görevine Türk bankacı Onur Genç'in getirildiği açıklandı.

İspanyol bankasında 31 Aralık'tan itibaren Francisco Gonzalez'in yerine BBVA Başkanı Carlos Torres, BBVA CEO'su da Genç olacak.

Trabzon doğumlu 44 yaşındaki ikiz çocuk babası Onur Genç, BBVA'nın Garanti Bankasını bünyesine katmasından sonra 2015'te Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcılığına terfi etmişti. Genç, 2017 yılında ABD'de faaliyet gösteren BBVA Compass'ın CEO'su olarak atanmıştı.

PARTNERGoogle’a AB’den şok suçlama!Google’a AB’den şok suçlama!
Gıda sektörünün devleri Bursalı firmalarla buluştuGıda sektörünün devleri Bursalı firmalarla buluştu
İnternetten kartlı ödemeler alışveriş haftasında 975 milyon lira ile rekor kırdıİnternetten kartlı ödemeler alışveriş haftasında 975 milyon lira ile rekor kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BBVA ispanya Onur Genç Yönetim Kurulu Başkanı

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

143 yıllık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştü

143 yıllık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştü

KPDK'de 3600 ek gösterge görüşülecek

KPDK'de 3600 ek gösterge görüşülecek

'ABD'de büyüme 2019'da yavaşlayacak'

'ABD'de büyüme 2019'da yavaşlayacak'

SGK'dan vatandaşa 30 Kasım uyarısı

SGK'dan vatandaşa 30 Kasım uyarısı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gıda sektörünün devleri Bursalı firmalarla buluştu

Gıda sektörünün devleri Bursalı firmalarla buluştu

İnternetten kartlı ödemeler alışveriş haftasında 975 milyon lira ile rekor kırdı

İnternetten kartlı ödemeler alışveriş haftasında 975 milyon lira ile rekor kırdı

Dünyanın en büyük seracılık fuarı Growtech Eurasia açıldı

Dünyanın en büyük seracılık fuarı Growtech Eurasia açıldı

Asırlık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştü

Asırlık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştü

Ziraat Odası Başkanı Kenar: Çiftçi stokçu değil, depocudur

Ziraat Odası Başkanı Kenar: Çiftçi stokçu değil, depocudur

Türkiye’nin en büyük saatçisi: “Böyle giderse Türkiye'de 5 yıl içinde saat perakendecisi kalmayacak”

Türkiye’nin en büyük saatçisi: “Böyle giderse Türkiye'de 5 yıl içinde saat perakendecisi kalmayacak”

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.