BBVA'nın yeni CEO'su Onur Genç oldu

MADRİD (AA) - Garanti Bankasının hakim ortağı İspanyol bankası "Banco Bilbao Vizcaya Argentaria"nın (BBVA) Üst Yöneticiliğine (CEO) Onur Genç'in getirildiği bildirildi.

Bankadan yapılan açıklamada, BBVA'da 31 Aralık'ta yapılacak üst düzey yönetim kadrosu değişikliği kapsamında başkan olarak atanan Carlos Torres'ten boşalacak CEO görevine Türk bankacı Onur Genç'in getirildiği açıklandı.

İspanyol bankasında 31 Aralık'tan itibaren Francisco Gonzalez'in yerine BBVA Başkanı Carlos Torres, BBVA CEO'su da Genç olacak.

Trabzon doğumlu 44 yaşındaki ikiz çocuk babası Onur Genç, BBVA'nın Garanti Bankasını bünyesine katmasından sonra 2015'te Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcılığına terfi etmişti. Genç, 2017 yılında ABD'de faaliyet gösteren BBVA Compass'ın CEO'su olarak atanmıştı.

