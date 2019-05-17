BCB Counseling yeni CEO’su Seden Eyüboğlu oldu

İstanbul, 17 Mayıs (DHA) - Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının kurduğu BCB Counseling yönetim danışmanlık şirketinin yeni CEO’su Seden Eyüboğlu oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji mezunu olan Seden Eyüboğlu, uzun yıllar Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği’nde (TÜSİAD) Sosyal Politika Araştırmaları Bölüm Sorumlusu ve Hollanda merkezli Multi şirketinde Pazarlama ve İletişim Direktörü olarak çalıştı. Eyöboğlu sonrasında bireysel pazarlama ve iletişim danışmanlığına devam ederek UNIQ Hall, Turkmall Gayrimenkul, Zorlu Performans Sanatları Merkezi gibi firmalara danışmanlık hizmeti verdi. (Footğraflı)

