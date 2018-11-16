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BCCT/Gaunt: Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret ihracatta  8.2 milyon pound kazandırdı

FİNANS HABERLERİ  | 16.11.2018 14:04 | Son Güncelleme

Türkiye-Birleşik Krallık İş Forumu’nda konuşan Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, BCCT’nin geçen belirlenen iş hedefini aştığını belirterek, “200'den fazla ihracat fırsatı, 8.2 milyon poundluk ihracat kazancı ile, iki ülke arasındaki 18 milyon poundluk ikili ticaret hedefine katkıda bulunduk” dedi.

BCCT/Gaunt: Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret ihracatta  8.2 milyon pound kazandırdı

İstanbul, 16 Kasım (DHA) - Türkiye-Birleşik Krallık İş Forumu’nda konuşan Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, BCCT’nin geçen belirlenen iş hedefini aştığını belirterek, “200'den fazla ihracat fırsatı, 8.2 milyon poundluk ihracat kazancı ile, iki ülke arasındaki 18 milyon poundluk ikili ticaret hedefine katkıda bulunduk” dedi.
Türkiye-Birleşik Krallık İş Forumu Londra’da bulunan BCCT ev sahipliğinde ikinci kez düzenlendi. BCCT Başkanı Chris Gaunt, Londra Finans Merkezi Belediye Başkanı Charles Bowman Alderman, Başbakanlık Ticaret Elçisi Lord Janvrin ve Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater ile birlikte iş dünyasından seçkin temsilcilerin konuşmacı olarak yer aldığı, forumda Türkiye'deki güncel ekonomik ve politik tartışmalar ile özellikle Türkiye'de altyapı alanındaki projeler ve üçüncü bir ülkedeki ortak projelere yönelik fırsatlar görüşüldü.
Chris Gaunt, ülkeler arasındaki ikili ticari ilişkilerde BCCT’nin desteğini yansıtan güncel rakamları paylaştı. Londra Finans Merkezi Belediye Başkanı Charles Bowman da Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki güçlü ilişkilerlşn altını çizdei ve ekledi, “Türkiye, Birleşik Krallık’ın büyük bir yatırım ve ticaret ortağıdır olarak, iki yıl önce belirlenen ikili ticaret hedefinin aşılıp, ticaret hacminin 18 milyar sterlinin üzerinde rakamlara ulaşmasından memnuniyet duyuyoruz.”
Bowman, İstanbul'un küresel finans merkezi olması ile ilgili olarak, “Özellikle finansal ve profesyonel hizmetler söz konusu olduğunda Türkiye ekonomisinin geliştiğini görmek istiyoruz. İstanbul'u lider bir küresel finans merkezi haline getirmek için iddialı planların söz konusu olduğunu biliyoruz. İşte bu nedenle, Londra Şehri için, Türkiye her zaman çok önemli bir iş ortağı olacaktır“ dedi.
Türkiye Ticaret Elçisi Lord Janvrin, artan ikili ticaret ilişkilerinin altını çizerek, “Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki sıkı bir çalışma ve güçlü bir güvenin sonucu olarak geçtiğimiz yıl Başbakan Theresa May'ın belirlediği hedefleri aştık” dedi.
Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater de, ticaret ve yatırımdaki mevcut fırsatların büyüklüğüne dikkat çekereki DIT ve BCCT'nin iş yapmak isteyen Birleşik Krallık ve Türk şirketlerine verdikleri samimi ve kararlı destek hususunda takdirlerini dile getirdi.
Etkinlik kapsamında “Türkiye'de Son Gelişmeler: Ekonomik ve Politik Güncelleme” “Türkiye'de Altyapı - Kalkınma, Fonlama ve Fırsatlar” ve “Türkiye'de Yatırım Sürdürülebilirliği ve Doğu Avrupa ve Orta Asya'ya Genişletme İştahı” başlıklı üç panel ekonomik ve ticari gelişmeler ve ikili iş fırsatlarını masaya yatırdı.
Forumda konuşmacılar, Birleşik Krallık -Türkiye arasındaki ticari rakamların 18 milyar pound olduğunu ve 2017'de yüzde 14.6'lık bir büyümenin altını çizerek, Birleşik Krallık'ın Türkiye'ye olan ihracatının toplamda Brezilya'ya, Malezya'ya ve Meksika'ya ihracatından daha yüksek olduğuna dikkat çekti. (Fotoğraflı)

BCCT/Gaunt: Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret ihracatta 8.2 milyon pound kazandırdıBCCT/Gaunt: Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret ihracatta 8.2 milyon pound kazandırdı

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