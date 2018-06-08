BDDK, 2 yönetmelik taslağını görüşe açtı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankaların kredi işlemleri ile bankaların izne tabi işlemleri ve dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmeliklerinde değişiklik taslağı hazırlayarak görüşe açtı.
BDDK'nın "Bankaların
Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik" ile "Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine
İlişkin Yönetmelik"lerine ilişkin hazırladığı değişiklik taslağı, kurulun internet sitesinde yayımlandı.
Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair taslakta, konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamaların yer aldığı bölümde düzenlemeye gidildi.
Yapılan taslak değişikliğine göre, Enerji Kimlik Belgesi bulunan konutlar için kullandırılacak kredinin konut bedeline oranı, enerji performansı A sınıfı olan konutlarda yüzde 90, B sınıfı olanlar konutlarda ise yüzde 85 olabilecek.
Taslağın uygulamaya geçirilmesi halinde, ilgili madde yönetmelikte şu şekilde yer alacak:
"Tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri
hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı
yüzde 80'i aşamaz. Bu oran, Enerji Kimlik Belgesi bulunan; enerji performansı A
sınıfı olan konutlar için yüzde 90, enerji performansı B sınıfı olan konutlar için yüzde
85 olarak uygulanır. Sınırlamaya konu krediler için teminat olarak alınan
gayrimenkullerin değerlemesinin Kurul veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
yetkilendirilmiş değerleme şirketlerine yaptırılması ve sınırlamada bu değerlerin kullanılması
zorunludur."
Mevcut yönetmelikte, söz konusu oranlarda Enerji Kimlik Belgesi bulunan konutlara yönelik istisnai durum bulunmayıp, tüm konut türleri için üst sınır yüzde 80 olarak belirlenmiş durumda.
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- Bankaların ortaklık kurma veya ortaklıklara katılmasına yeni düzenleme
BDDK'nın, diğer görüşe açtığı "bankaların izne tabi işlemleri ile dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair taslağı" ise Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların yurt içinde şube açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları bölümünde düzenleme öngörüyor.
Buna göre, "Bankaların yurt içinde ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları, kanunda yer alan kurumsal yönetim ilkeleri ile koruyucu hükümlere uyulması kaydıyla Kurulun iznine tabi. İzin başvuruları ortaklık kurulmasının veya kurulmuş ortaklıklara katılınmasının gerekçelerini ayrıntılı bir şekilde açıklayan raporla birlikte Kuruma yapılır. Alım satım amaçlı yapılan hisse senedi yatırımları, alacakların tahsili amacıyla yapılan hisse edinimleri ve ortaklıkların sermaye artırımlarına katılımla ilgili olarak bu fıkra hükmü uygulanmaz." maddesinin son cümlesi, şu şekilde değiştirildi:
"Alım satım amaçlı yapılan hisse senedi yatırımlarında, alacakların tahsili amaçlı pay
edinimlerinde, ortaklıkların sermaye artırımlarına katılımlarda ve bankanın söz konusu
ortaklığı tek başına ya da birlikte kontrol etmesi sonucunu doğurmaması, ortaklıktaki toplam
payın kendi özkaynağının binde üçünü geçmemesi ve ortaklığın faaliyet alanını ayrıntılı olarak
açıklayan bir raporla birlikte en az otuz gün önceden Kuruma bildirilmesi kaydıyla, kanun,
kanun hükmünde kararname veya Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan ve hizmetlerinden yararlanılabilmesi sermayesinde pay edinimi şartına bağlı tutulan ortaklıklar ile risk yönetimi
uygulamaları çerçevesinde birden fazla banka veya finansal kuruluş tarafından kurulan
ortaklıklardaki pay edinimlerinde, bu fıkra hükümleri uygulanmaz."
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