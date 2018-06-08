BDDK, 2 yönetmelik taslağını görüşe açtı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankaların kredi işlemleri ile bankaların izne tabi işlemleri ve dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmeliklerinde değişiklik taslağı hazırlayarak görüşe açtı. BDDK'nın "Bankaların

Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik" ile "Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine

İlişkin Yönetmelik"lerine ilişkin hazırladığı değişiklik taslağı, kurulun internet sitesinde yayımlandı. Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair taslakta, konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamaların yer aldığı bölümde düzenlemeye gidildi. Yapılan taslak değişikliğine göre, Enerji Kimlik Belgesi bulunan konutlar için kullandırılacak kredinin konut bedeline oranı, enerji performansı A sınıfı olan konutlarda yüzde 90, B sınıfı olanlar konutlarda ise yüzde 85 olabilecek. Taslağın uygulamaya geçirilmesi halinde, ilgili madde yönetmelikte şu şekilde yer alacak: "Tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri

hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı

yüzde 80'i aşamaz. Bu oran, Enerji Kimlik Belgesi bulunan; enerji performansı A

sınıfı olan konutlar için yüzde 90, enerji performansı B sınıfı olan konutlar için yüzde

85 olarak uygulanır. Sınırlamaya konu krediler için teminat olarak alınan

gayrimenkullerin değerlemesinin Kurul veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından

yetkilendirilmiş değerleme şirketlerine yaptırılması ve sınırlamada bu değerlerin kullanılması

zorunludur."

Mevcut yönetmelikte, söz konusu oranlarda Enerji Kimlik Belgesi bulunan konutlara yönelik istisnai durum bulunmayıp, tüm konut türleri için üst sınır yüzde 80 olarak belirlenmiş durumda. \ - Bankaların ortaklık kurma veya ortaklıklara katılmasına yeni düzenleme BDDK'nın, diğer görüşe açtığı "bankaların izne tabi işlemleri ile dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair taslağı" ise Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların yurt içinde şube açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları bölümünde düzenleme öngörüyor. Buna göre, "Bankaların yurt içinde ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları, kanunda yer alan kurumsal yönetim ilkeleri ile koruyucu hükümlere uyulması kaydıyla Kurulun iznine tabi. İzin başvuruları ortaklık kurulmasının veya kurulmuş ortaklıklara katılınmasının gerekçelerini ayrıntılı bir şekilde açıklayan raporla birlikte Kuruma yapılır. Alım satım amaçlı yapılan hisse senedi yatırımları, alacakların tahsili amacıyla yapılan hisse edinimleri ve ortaklıkların sermaye artırımlarına katılımla ilgili olarak bu fıkra hükmü uygulanmaz." maddesinin son cümlesi, şu şekilde değiştirildi: