BDDK - Bankaların kredileri üç ayda yüzde 5.1 geriledi

İstanbul, 2 Kasım (DHA) - Bankacılık sektörünün kredileri 26 Ekim ile biten hafta itibarıyla, Ağustos ayının başından bu yana yüzde 5.1 geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün, 10 Ağustos haftasında 2.69 trilyon lira olan toplam kredileri 26 Ekim ile biten haftada 2.55 trilyon liraya geriledi.

BDDK verilerine göre aynı dönemde bankacılık sektörünün toplam mevduatı da, yüzde 4.7 düşüşle, 2.33 trilyon liradan 2.22 liraya geriledi.

