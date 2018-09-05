FİNANS

BDDK, sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 08:32 | Son Güncelleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sosyal medya platformları üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı.

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sosyal medya platformları üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı.
BDDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Son dönemde bazı sosyal medya platformlarında (twitter, instagram, facebook vb) özellikle banka müşterilerini hedef alan sahte banka site bağlantılarını içeren reklamların arttığı görülüyor.
"Söz konusu reklamlar, banka logosu ve görselleri kullanılarak hazırlanan gerçek banka reklamı izlenimi uyandıran bağlantılara erişim sağlıyor.
"Banka müşterisi sosyal medya kullanıcılarına banka tarafından düzenlenmiş gibi görünen hediye çekilişi kampanyasına katılım, kredi kartı puan kampanyasına katılım veya kolay kredi kullanımı gibi cezbedici ama gerçek olmayan vaatler sunuluyor.
"İlgili reklamlar tıklandığında sahte sitelere yönlendirilen kullanıcılardan isim, cep telefonu, hesap numarası, kullanıcı parolası, kredi kartı numarası, banka kullanıcı kodu ve şifresi gibi kişisel bilgilerin girilmesi talep ediliyor.
"Sonrasında bu bilgiler kullanıcıların hesaplarından para çekmeye yönelik dolandırıcılık eylemlerinde kullanılıyor.
"Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına, yukarıda belirtilen hususların duyurulmasında ve bu çerçevede banka müşterilerinin sosyal medya platformlarında yer alan söz konusu reklamlara tıklayarak ulaştıkları sitelere kişisel bilgilerini girmemesinin hatırlatılmasında fayda mülahaza ediliyor."

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