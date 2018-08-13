FİNANS

BDDK swap işlemlerine sınır getirdi

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 00:14 | Son Güncelleme

BDDK Swap işlemlerine sınır getirdiğini açıkladı.

BDDK swap işlemlerine sınır getirdi

BDDK Swap işlemlerine sınır getirdiğini açıkladı.

BDDK tarafından yapılan açıklama şöyle; "Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %50’sini geçemeyecek olup, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."


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Anahtar Kelimeler:
BDDK banka

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yok vop muş yok bop muş yok kaldıraçmış indireçmiş... bırakın bu işleri...
bankalardan paramızı çekeriz kapalıöarşıda işlem yaparız
şunu açıkça anlatsanda anlasaydik be kardeş anladiysam arap oluyum
çok doğru bir karar swap yapmaz isek dolar 2 lira olur takdir ettim sayın bakanımızı ...
türkçesi ne bunun anlatsanız bizde anlasak...
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