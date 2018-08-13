FİNANS

BDDK: SWAP işlemlerine sınır getirildi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 01:54 | Son Güncelleme

MASAK'TAN YALAN HABELERE İNCELEME Sosyal medyada dolaşan 'Dövizlerin devlet eliyle TL'ye çevrilmesi' ve 'Dolar kurunun sabitlenmesi' iddialarının yalan haber olduğu ve bu tarz haberleri yayan kişi ve kuruluşlar hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), inceleme başlattı.

MASAK'TAN YALAN HABELERE İNCELEME
Sosyal medyada dolaşan 'Dövizlerin devlet eliyle TL'ye çevrilmesi' ve 'Dolar kurunun sabitlenmesi' iddialarının yalan haber olduğu ve bu tarz haberleri yayan kişi ve kuruluşlar hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), inceleme başlattı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber'in paylaşımında "Kişi ve özel şirketlere ait hesaplarda bulunan 'Dövizlerin devlet eliyle TL’ye çevrilmesi' serbest piyasanın yapı taşlarından olan dalgalı kur sisteminden vazgeçilip 'Dolar kurunun sabitlenmesi' gibi yalan haber yayan kişi, kuruluşlar hakkında MASAK inceleme başlattı" ifadeleri yer aldı.

ANKARA,(DHA)

PARTNERÜnlü yıldız şoke etti! Yıllara yenik düştüÜnlü yıldız şoke etti! Yıllara yenik düştü
BDDK swap işlemlerine sınır getirdiBDDK swap işlemlerine sınır getirdi
1 tonluk 'Gladyatör' adlı kurbanlık, 15 bin liraya satıldı1 tonluk 'Gladyatör' adlı kurbanlık, 15 bin liraya satıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan duyurdu! Dikkat çeken ekonomi yorumu

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan duyurdu! Dikkat çeken ekonomi yorumu

Dolar ve Euro'da son durum

Dolar ve Euro'da son durum

Türkiye-ABD krizini tırmandıracak gelişme! Trump'a skandal teklif

Türkiye-ABD krizini tırmandıracak gelişme! Trump'a skandal teklif

Berat Albayrak: Kurdaki gelişmeler çok net bir saldırının göstergesi

Berat Albayrak: Kurdaki gelişmeler çok net bir saldırının göstergesi

Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!

Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BDDK swap işlemlerine sınır getirdi

BDDK swap işlemlerine sınır getirdi

1 tonluk 'Gladyatör' adlı kurbanlık, 15 bin liraya satıldı

1 tonluk 'Gladyatör' adlı kurbanlık, 15 bin liraya satıldı

CHP'li Öztrak: Ekonomideki sıkıntıyı görmezden gelerek bu durumu çözemeyiz

CHP'li Öztrak: Ekonomideki sıkıntıyı görmezden gelerek bu durumu çözemeyiz

MediaMarkt 69'uncu mağazasını açtı

MediaMarkt 69'uncu mağazasını açtı

Tüketici Başvuru Merkezi: Temassız kart dolandırıcılığı her geçen gün yaygınlaşıyor

Tüketici Başvuru Merkezi: Temassız kart dolandırıcılığı her geçen gün yaygınlaşıyor

Kumlucalı firma, raf ömrü uzun pembe domates üretti

Kumlucalı firma, raf ömrü uzun pembe domates üretti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.