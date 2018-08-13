"BDDK ve TCMB kararları spekülatif atakları engeller"

Herkesin TL likiditesinin kısılmasını beklediği dönemde ters hamle olduğuna işaret eden Gödek, "Benzer önlemler 2008 krizi sonrasında da devreye alınmıştı. Döviz likiditesi destekleme hamleleri de var. Her iki kurumumuzun açıkladığı kararlar tek başına süreci geriye çeviremez belki ama güven tesisi açısından önemli." diye konuştu.

Gödek, TCMB önlemlerinin ise likiditeyi ve bankacılık sistemini destekleme amaçlı ve dikkatle seçilmiş başlıklar olduğunu vurguladı.

Swap işlemleri için atılan adımın spekülatif eğilimin önüne geçmeyi amaçladığını ifade eden Gödek, "Tamamen engellemek imkansız ancak sınırlı da olsa etkisi olacaktır." dedi.

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Ekonomistler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aldığı kararların spekülatif atakları engelleyebileceğini belirtiyor.

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- "Tedbirler kurda spekülatif atakları engelleyebilecek"

İş Portföy Makroekonomik Araştırma Bölüm Yönetmeni Hande Şekerci de gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahındaki zayıflık ve ABD ile ilişkiler konusundaki belirsizliklerin piyasalardaki aşırı oynaklıkların sürmesine neden olduğunu belirtti.

Bugün itibarıyla piyasalardaki belirsizlikleri azaltma amacıyla BDDK ve Merkez Bankası'nın bazı önlemler açıkladığını anımsatan Şekerci, "3 Ağustos itibarıyla hesaplandığında swap işlemlerinin bankaların öz kaynaklarının yarısı olan 45,8 milyar doları aşamayacağı görülmektedir. Ancak dolar/TL kurunda yükseliş olduğunda öz kaynakların dolar karşılığı azaldığından, swap işlemlerinin üst limiti de azalacaktır." dedi.

Şekerci, Merkez Bankası'nın finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla döviz depo piyasasındaki aracılık faaliyetlerine yeniden başlayacağını ve TL likiditesini desteklemek üzere de bazı tedbirler aldığını belirtti.

Bugün Merkez Bankası'nın bir haftalık repo ihalesiyle piyasaya fonlama vermediğini hatırlatan Şekerci, "Gün içinde başka ihale açılmaması durumunda sistemin faizi ve politika faizi geçici olarak Geç Likidite Penceresi faizi olan yüzde 20,75'e yükselecek ve 300 baz puanlık örtük faiz artırımı olmuş sayılacaktır. Merkez Bankası toplantı tarihi olan 13 Eylül'de faiz artırımının resmen gerçekleşmesi de beklenebilir." diye konuştu.