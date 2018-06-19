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BDDK yönetmelik taslağını görüşe açtı

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 18:42 | Son Güncelleme

BDDK yönetmelik taslağını görüşe açtı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), derecelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesine ve
faaliyetlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik taslağı hazırlayarak görüşe açtı.

BDDK'nın "Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve
Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğe" ilişkin hazırladığı değişiklik taslağı, kurulun internet sitesinde yayımlandı.

Derecelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair taslakta, tanımlar, bağımsızlık, piyasada kabul görme, ortaklar, üyeler ve uzmanlarda aranan şartlar, derecelendirme faaliyeti, yetkilendirme, gözetim ve denetim konularında düzenleme yapıldı.

Yapılan taslak değişikliğine göre yetkili derecelendirme kuruluşunun ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile
yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları çalışmaları sırasında
ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını
etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemek, derecelendirme faaliyeti sonucunda
ulaştıkları görüşlerini, kendilerinin veya başkalarının doğrudan veya dolaylı çıkarlarını
düşünmeksizin raporlarında açıklamak zorunda olacak.

Yetkilendirilecek derecelendirme kuruluşlarının piyasada kabul görmesine ilişkin bilgilerin yer aldığı 10'uncu maddede de değişikliğe gidildi.

Değişiklikle yetkilendirilecek derecelendirme kuruluşlarının piyasada kabul görme kriterini sağladığına
karar vermeye veya reddetmeye Kurul (BDDK) yetkili olacak.

Yetkilendirilecek derecelendirme kuruluşunun ortakları, kalite güvencesi sisteminden sorumlu yönetim kurulu üyeleri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanlarında aranacak şartları düzenleyen 14'üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi "Doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 10 ve daha az paya sahip olan tüzel kişi ortaklar hariç
olmak üzere derecelendirme faaliyeti ile bu yönetmelikte yapılmasına izin verilen diğer
faaliyetler dışında ticari faaliyetinin bulunmaması." şeklinde değiştirildi.

Taslakla birlikte yetkili derecelendirme kuruluşlarının yetkilendirildikleri derecelendirme faaliyetlerinin usul ve esaslarında da değişiklik yapıldı.

Yönetmeliğin "Yetkinin sürekli olarak iptali" başlıklı 28'inci maddesine birinci fıkrasına "Herhangi bir sebeple tüzel kişi ortaklarının doğrudan veya dolaylı ortaklık paylarının yüzde 10'u geçmesinden dolayı yönetmelik hükümlerine aykırılık oluşması durumunda Kurul'dan
uyum sağlanıncaya kadar süre talep edilerek uyuma yönelik eylem planının sunulmaması veya
bu durum sonrasında Kurul'ca verilen sürede uyumun sağlanamaması." bendi eklendi.

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Anahtar Kelimeler:
BDDK yönetmelik taslağı

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