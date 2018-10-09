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BDDK'dan Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne izin

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 09:44 | Son Güncelleme

BDDK'dan Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne izin

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine ve Akbank TAŞ'den danışmanlık hizmeti almasına izin verildi.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye ödeme hizmetlerini sunmak ve elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verildi.

Kurul ayrıca, Akbank TAŞ'nin de Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye pazarlama ve satış sonrası desteği, çağrı merkezi operasyonları ve suistimal operasyonlarının yönetimi hususlarında destek ve danışmanlık hizmeti sağlamasına karar verdi.

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BDDK faaliyet izni resmi gazete

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