BDDK'dan Arsan Varlık Yönetim'e faaliyet izni

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Arsan Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verildi.
BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararında, Arsan Varlık Yönetim AŞ'ye, Bankacılık Kanunu ile Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri çerçevesinde faaliyet izni verildiği bildirildi.
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