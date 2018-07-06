FİNANS

BDDK'dan banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 10:11 | Son Güncelleme

Değişiklik kapsamında, kart çıkaran kuruluşlar limit azaltma taleplerini işleme almadan önce, kart hamilinden talebinin ilgili kart limitini veya toplam kart limitini azaltmaya yönelik olduğuna ilişkin açık beyan alacak

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka ve kredi kartları hakkında yönetmeliğinde değişikliğe giderek, kart hamillerinin sözleşme değişikliğine ilişkin haklarında düzenleme yaptı.

BDDK'nın, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin'de değişiklik içeren yeni yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına ve kartlı ödemeler sisteminde yer alan kuruluşların faaliyet esaslarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğde, sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümlerin yer alındığı bölümde değişikliğe gidildi.

Değişiklik kapsamında, kart hamillerinin haklarına "kart limiti veya toplam kart limitini azaltmak" da eklenerek, yeni madde şu şekilde belirlendi:

"Kart hamili, talep etmek suretiyle kart limiti veya toplam kart limitini azaltmak, kartı iptal ettirmek ve sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir. Kart limitinin veya toplam kart limitinin azaltılmasına, kartın iptal edilmesine ve sözleşmenin feshine ilişkin kart hamilince yapılan talebin en geç yedi gün içinde kart çıkaran kuruluşça yerine getirilmesi zorunludur. Şubeler kanalıyla yapılan kart limitinin veya toplam kart limitinin azaltılmasına veya kart iptaline ilişkin taleplerde, bu talebin hangi tarihte alındığına dair şube yetkililerince imzalanmış bir belgenin veya doldurulan limit azaltma ya da iptal talep formunun bir örneğinin kart hamiline verilmesi zorunludur."

Söz konusu madde, yönetmelikte daha önce, "Kart hamili, talep etmek suretiyle kartı iptal ettirmek ve sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir. Kartın iptal edilmesine ve sözleşmenin feshine ilişkin kart hamilince yapılan talebin en geç yedi gün içinde kart çıkaran kuruluşça yerine getirilmesi zorunludur. Şubeler kanalıyla yapılan kart iptaline ilişkin taleplerde, bu talebin hangi tarihte alındığına dair şube yetkililerince imzalanmış bir belgenin veya doldurulan iptal talep formunun bir örneğinin kart hamiline verilmesi zorunludur." şeklinde yer alıyordu.

Yönetmelikte yapılan bu değişiklik doğrultusunda, sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümlere yeni bir madde de eklendi.

Eklenen madde ile kart çıkaran kuruluşların limit azaltma taleplerini işleme almadan önce, kart hamilinden talebinin ilgili kart limitini veya toplam kart limitini azaltmaya yönelik olduğuna ilişkin açık beyan alması zorunlu kılındı.

PARTNERİnternette görenler şoke oldu! Fiyat bile verdiler...İnternette görenler şoke oldu! Fiyat bile verdiler...
Torbalı Ovası'nda domates hasadı başladıTorbalı Ovası'nda domates hasadı başladı
Fed tutanakları yayımlandıFed tutanakları yayımlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Banka Kartları BDDK kredi kartları resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor

Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor

Tiryakiye kötü haber! Yerli içkiye zam ithale indirim geldi

Tiryakiye kötü haber! Yerli içkiye zam ithale indirim geldi

Haziran ayında ekonomide en çok bunlar konuşuldu

Haziran ayında ekonomide en çok bunlar konuşuldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Torbalı Ovası'nda domates hasadı başladı

Torbalı Ovası'nda domates hasadı başladı

Fed tutanakları yayımlandı

Fed tutanakları yayımlandı

Uludağ OSB, hizmet binasına kavuştu

Uludağ OSB, hizmet binasına kavuştu

Emre Kurttepeli Tiger Global’in Mynet hisselerini satın aldı

Emre Kurttepeli Tiger Global’in Mynet hisselerini satın aldı

TİM Başkanı Gülle: Cumhurbaşkanı'mıza ihracat ailesi olarak gidip, desteklerini isteyeceğiz

TİM Başkanı Gülle: Cumhurbaşkanı'mıza ihracat ailesi olarak gidip, desteklerini isteyeceğiz

Turizmcilerde alkollü içki fiyatı endişesi

Turizmcilerde alkollü içki fiyatı endişesi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.