FİNANS

BDDK'dan derecelendirme kuruluşlarına ilişkin tebliğde değişiklik

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 11:29 | Son Güncelleme

Derecelendirme kuruluşlarının bağımsızlığı, piyasalarda kabul görmesi, derecelendirme faaliyeti, yetkisinin sürekli olarak iptali ile kuruma ve risk merkezine bildirim hükümlerinde düzenlemeler yapıldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), derecelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesine ve faaliyetlerine ilişkin esaslar tebliğinde değişikliğe gitti.

BDDK'nın Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nde değişiklik içeren yeni yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Derecelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesi, yetkilerinin geçici veya sürekli olarak kaldırılması ve derecelendirme faaliyetleri kapsamında yapılacak mesleki sorumluluk sigortasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğde, bağımsızlık bölümünde yer alan maddelerde düzenleme yapıldı.

Buna göre, tebliğin yetkili derecelendirme kuruluşlarının ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetçileri, yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanlarının mesleki faaliyetlerini doğruluk ve tarafsızlık çerçevesinde yürütmelerini sağlayacak hükümlerin belirlendiği bağımsızlık bölümünde, "doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 10 ve daha az paya sahip olan tüzel kişi ortaklara" bazı istisnalar verildi.

Derecelendirme kuruluşlarının piyasalarda kabul görmesine ilişkin kriterlerin belirlendiği bölümde de değişikliğe gidildi.

Yeni tebliğde derecelendirme faaliyetine ilişkin düzenlemeler de yapılırken, derecelendirme faaliyetlerinin sonuçları ve derecelendirme notlarının, asgari yılda bir kez olmak üzere gelişmeler sürekli takip edilmek suretiyle güncellenmesi, gerektiğinde derecelendirme notu değişikliği yapılması, yeni notun ve gerekçesinin risk merkezine bildirilmesi gerekliliği getirildi. Eğer not daha önce kamuya açıklanmış ise yeni derecelendirme notu ve notun değiştirilme gerekçesinin ayrıca kamuya duyurulması zorunlu kılındı.

Yeni tebliğ kapsamında, yetkinin sürekli olarak iptaline ilişkin hükümlere yeni bir madde eklendi. Böylece, herhangi bir sebeple tüzel kişi ortaklarının doğrudan veya dolaylı ortaklık paylarının yüzde 10'u geçmesinden dolayı yönetmelik hükümlerine aykırılık oluşması durumunda, kuruldan uyum sağlanıncaya kadar süre talep edilerek uyuma yönelik eylem planının sunulmaması veya bu durum sonrasında kurulca verilen sürede uyumun sağlanamaması halinde derecelendirme kuruluşunun sahip olduğu tüm yetkiler kurulca sürekli olarak kaldırılacak.

Yeni tebliğde ayrıca, kuruma ve risk merkezine bildirim hükümlerinde de düzenleme yapıldı.

PARTNERİran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!İran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!
Torbalı Ovası'nda domates hasadı başladıTorbalı Ovası'nda domates hasadı başladı
Fed tutanakları yayımlandıFed tutanakları yayımlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BDDK derecelendirme kuruluşları

En Çok Okunan Haberler

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor

Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor

BDDK'dan banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik

BDDK'dan banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik

Tiryakiye kötü haber! Yerli içkiye zam ithale indirim geldi

Tiryakiye kötü haber! Yerli içkiye zam ithale indirim geldi

Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ING Bank 625 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

ING Bank 625 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

Torbalı Ovası'nda domates hasadı başladı

Torbalı Ovası'nda domates hasadı başladı

Fed tutanakları yayımlandı

Fed tutanakları yayımlandı

Uludağ OSB, hizmet binasına kavuştu

Uludağ OSB, hizmet binasına kavuştu

Emre Kurttepeli Tiger Global’in Mynet hisselerini satın aldı

Emre Kurttepeli Tiger Global’in Mynet hisselerini satın aldı

TİM Başkanı Gülle: Cumhurbaşkanı'mıza ihracat ailesi olarak gidip, desteklerini isteyeceğiz

TİM Başkanı Gülle: Cumhurbaşkanı'mıza ihracat ailesi olarak gidip, desteklerini isteyeceğiz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.