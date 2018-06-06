BDDK'dan Enka Finansal Kiralama'ya izin iptali

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Enka Finansal Kiralama AŞ'nin faaliyet izni iptal edildi.
BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararında, Enka Finansal Kiralama AŞ'nin faaliyet izninin, şirketin talebi doğrultusunda iptal edildiği bildirildi.
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