BDDK'dan iç talebe çifte destek

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), kredi kartlarıyla çeşitli sektörlerde yapılan harcamalarda taksit sayılarının artırılması ve asgari ödeme oranlarının düşürülmesi yönünde aldığı kararların, iç talebin canlanmasına katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

Ekonomi yönetimi tarafından reel sektörün elini rahatlatacak teşvikler gelmeye devam ederken, BDDK da kredi kartlarına ilişkin yönetmeliklerinde yaptığı değişiklikler ile iç talebin canlandırılmasına katkı sağlayacak adımlar attı.

BDDK'nın dün yaptığı düzenleme ile mobilyadan beyaz eşyaya, elektronik eşyadan vergi ödemelerine, hava yolları ve konaklama harcamalarından kurumsal kredi kartlarına kadar birçok alanda kredi kartı taksit sayısı artırıldı. Mobilya sektöründe 12 ay olan taksit imkanı ise 18 aya çıkarıldı.

Video, kamera, ses sistemleri, fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan televizyon gibi ürünlerde taksit sayısı 3 aydan 6 aya yükseltildi. Daha önce 3 bin 500 liraya kadar olan televizyon alımlarında 9 ay olan taksit imkanı ise 12 ay olarak düzenlendi.