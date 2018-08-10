BDDK'dan İstanbul Ödeme Kuruluşu AŞ'ye faaliyet izni

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, İstanbul Ödeme Kuruluşu AŞ'ye ödeme kuruluşu faaliyetinde bulunma izni verildi.
BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararında, İstanbul Ödeme Kuruluşu AŞ'ye ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine karar verildiği bildirildi.
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