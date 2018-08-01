BDDK'dan İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri'ne faaliyet izni

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunmasına izin verildi.
BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararında, İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunmasına izin verildiği bildirildi.
Elektrik ve doğalgaza büyük zam! Elektrik ve doğalgaz fiyatları 1 Ağustos'ta geçerli olmak üzere yüzde 9 arttı
Borç yapılandırmada süre uzatıldı
Garaj Sepeti Araba.com'u bünyesine kattı
Borsa güne düşüşle başladı
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (31 Temmuz 2018)
MTV ödemesi için yarın son gün! MTV ödemesi nasıl yapılır?
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (30 Temmuz dolar kuru)
Danıştay'dan milyonlarca banka müşterisini ilgilendiren 'hesap işletim ücreti' kararı
İkinci el araba alacaklara ekspertiz uyarısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum