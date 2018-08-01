BDDK'dan İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri'ne faaliyet izni

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunmasına izin verildi.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararında, İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunmasına izin verildiği bildirildi.

