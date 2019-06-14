BDDK'dan suç duyurusunda bulunulduğuna dair iddialara ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), “38 kişi', '50 kişi' veya 'onlarca kişi' hakkında suç
duyurusunda bulunduğu" haberlerine ilişkin olarak, söz konusu haberler hakkında yorum yapan sanatçı
ve ekonomistleri de davaya dahil etmek suretiyle onlarca kişi hakkında suç duyurusunda
bulunduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
BDDK tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bugün bazı basın yayın organlarında, 'www.bloomberg.com' alan adıyla İngilizce
yayın yapan bir haber sitesi üzerinden yayınlanan ve 'Benjamin Harvey', 'Kerim Karakaya'
ve 'Fercan Yalınkılıç' isimli kişilere ait olduğu ifade edilen bir haberde kullanılan ve
ülkemiz bankacılık ve finans sisteminin acz içinde olduğu izlenimini vermeye çalışan
ifadelere ilişkin olarak Kurumumuzun '38 kişi', '50 kişi' veya 'onlarca kişi' hakkında suç
duyurusunda bulunduğu ve 'sadece haberleri yapanları değil, bu haberler hakkında yorum
yapan sanatçı ve ekonomistleri de davaya dâhil ettiği' şeklinde bir kısım haberler
yayınlanmıştır.
Bilindiği üzere temel işlevi, mevduat veya katılım fonu adı altında topladıkları
tutarları, kredi kullandırmak suretiyle yatırımcılara aktarmak ve bu şekilde reel sektörün
ihtiyaç duyduğu fon transferini gerçekleştirmek olan bankalar, ülke ekonomisini etkileme
imkânına sahip son derece önemli mali kuruluşlardır. Dolayısıyla, bankalara duyulan
güveni sarsabilecek mahiyetteki haber ve yayınlar, yalnızca ilgili banka veya bankalara
değil, sektöre ve genel ekonomiye sirayet edebilecek zararların meydana gelmesine
neden olabilecektir.
Bu çerçevede 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 74 üncü maddesi '5187 sayılı
Basın Kanununda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın
veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri vasıtasıyla; bir
bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa
kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz.' hükmünü amir olup; aynı
Kanunun 158 inci maddesinde ise, diğer ülke uygulamalarına benzer olarak, birer güven
ve itibar müessesesi niteliğindeki bankaların itibarını kırabilecek bir hususa sebep olacak
mahiyetteki haber ve yayınlarda bulunulması yasaklanmış ve 'itibarın zedelenmesi' suçu
başlığı altında yaptırıma bağlanmıştır. Bu bağlamda, Kurumumuzun 11 Ağustos 2018 tarihli basın açıklamasında da ifade
edildiği üzere, itibarın zedelenmesi suçunu oluşturduğu tespit edilen söz konusu haber ile
ilgili olarak Kurumumuzun 14 Ağustos 2018 tarihli suç duyurusu ile 'itibarın zedelenmesi suçunu
işleyen Benjamin Harvey, Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç isimli kişiler ile tespit
edilecek diğer sorumlular' hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda
bulunulmuştur."
Açıklamada, BDDK'nın söz konusu haberler hakkında yorum yapan sanatçı
ve ekonomistleri de davaya dahil etmek suretiyle onlarca kişi hakkında suç duyurusunda
bulunduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmamakla birlikte, Türkiye'nin bankacılık ve finans
sisteminin acz içinde olduğu izlenimini vermeye çalışan ve bankaların ve
ekonominin itibarını kırabilecek veya sektörümüze zarar verebilecek nitelikteki benzer
yayınlar hakkında bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağının tabii olduğu kaydedildi.
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