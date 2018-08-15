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BDDK'dan swap işlemlerine yeni sınır

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 10:01 | Son Güncelleme

BDDK'dan swap işlemlerine yeni sınır

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), (swap işlemleri) işlemler toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 25'ini geçemeyeceğini duyurdu.

BDDK'dan yapılan açıklamada bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurt içi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 25'ini geçemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacağı ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenemeyeceği belirtilerek, "Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır." ifadesine yer verildi.

Analistler, 13 Ağustos'ta bankaların özkaynaklarının yüzde 50'si ile sınırlanan swap işlemlerinin, bugünkü kararla daha da sıkılaştırıldığını belirterek, bu işlemlerin genelde yabancı yatırımcının TL pozisyon alımlarıyla ilgili olduğunu, dolayısıyla yabancı yatırımcının TL borç alıp, satış baskısı kurmasının önüne geçildiğini kaydetti.

İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini ve/veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesine swap sözleşmesi deniyor. Swap piyasasında ağırlıklı döviz swapları ile faize dayalı swap sözleşmeleri işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
BDDK swap işlemleri

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