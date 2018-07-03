BDDK'dan Takasbank'a çek takası izni

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'nin (Takasbank) bankacılık sektörünün çek takası, mutabakat ve teminat yönetimi işlemlerini gerçekleştirmesine izin verdi.
BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararında, bankacılık sektörünün çek takası, mutabakat ve teminat yönetimi işlemlerinin Takasbank tarafından gerçekleştirilmesine izin verildiği bildirildi.
Bankalar mayısta 23,8 milyar lira kar etti
İşte bu yılın en çok satan telefonları!
Dolar ne kadar? (29.06.2018 dolar kuru)
24 Haziran öncesinde vatandaş 2.3 milyar dolar sattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum