BDDK'dan taksit sayısı ve vade sınırlarına düzenleme:

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi kapsamında kredi kartı taksit sayısı ve ihtiyaç kredileri vade sınırlarına ilişkin yönetmeliklerde değişiklik yapılmasını içeren taslaklar hazırlandı. BDDK tarafından yapılan açıklamada, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi kapsamında, kredi kartı taksit sayısı ve ihtiyaç kredileri vade sınırlarına ilişkin yönetmeliklerde değişiklik yapılmasını içeren taslakların hazırlandığı bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Hane halkının bilinçli tüketiminin ve basiretli borçlanmasının teşvik edilmesi amacıyla, kredi kartlarında uygulanan taksit sayılarına ve ihtiyaç kredilerindeki vade sınırlarına ilişkin olarak 'Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik', 'Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik' ve 'Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılmasını teminen makro ihtiyati düzenlemeleri içeren taslaklar hazırlandı. Söz konusu değişiklik taslakları bugün itibarıyla ilgili tarafların görüş ve değerlendirmelerine açıldı."

\ - Kuyum harcamalarında taksit uygulanamayacak Bu arada "Banka

Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklik kapsamında, mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 9 aydan 12 aya çıkarıldı. Kuyum harcamalarında ise daha önce 4 ay olarak belirlenen taksitlendirme süresi sıfıra düşürüldü. Yeni madde şöyle belirlendi: "Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya

ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal

ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 12 ayı geçemez. Bu süre elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan

ödemelerde, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalarda

altı ay, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi

ödemelerinde 9 ay olarak uygulanır. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek kuyum,

telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar

ve, yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki

ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında

taksit uygulanamaz."

Aynı yönetmelikte, kurumsal kredi kartlarıyla mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı

borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere

gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresinin dokuz ayı geçemeyeceği zorunluluğu getirildi. \ - Taşıt kredilerinde üst sınır 120 bin liraya çıkarıldı "Bankaların

Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik" ile "Finansal

Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında

Yönetmelik"lerinde yapılan değişiklik kapsamında ise kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri 100 bin liradan 120 bin liraya çıkarıldı. Böylece ilgili madde, yönetmeliklerin taslaklarında şu şekilde yer aldı: "Tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olanlar için yüzde 70'i aşamaz. Bu oran, nihai fatura değeri 120 bin lirayı aşan binek araçlarda, bedelin 120 bin liraya kadar olan kısmı için yüzde 70, 120 bin liranın üstünde olan kısım için yüzde 50 olarak uygulanır. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınır."