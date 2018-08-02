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BDDK'dan taksit sayısı ve vade sınırlarına düzenleme:

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 10:44 | Son Güncelleme

"Kredi kartı taksit sayısı ve ihtiyaç kredileri vade sınırlarına ilişkin yönetmeliklerde değişiklik yapılmasını içeren taslaklar hazırlandı" - "Değişiklik taslakları, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi kapsamında hazırlandı" - Yönetmelik taslaklarında yapılan değişiklikler kapsamında mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerde taksitlendirme süresi 9 aydan 12 aya çıkarıldı, kuyum harcamalarında taksit uygulaması kaldırıldı, taşıt kredilerinde üst sınır ise 100 bin liradan 120 bin liraya yükseltildi

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi kapsamında kredi kartı taksit sayısı ve ihtiyaç kredileri vade sınırlarına ilişkin yönetmeliklerde değişiklik yapılmasını içeren taslaklar hazırlandı.

BDDK tarafından yapılan açıklamada, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi kapsamında, kredi kartı taksit sayısı ve ihtiyaç kredileri vade sınırlarına ilişkin yönetmeliklerde değişiklik yapılmasını içeren taslakların hazırlandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hane halkının bilinçli tüketiminin ve basiretli borçlanmasının teşvik edilmesi amacıyla, kredi kartlarında uygulanan taksit sayılarına ve ihtiyaç kredilerindeki vade sınırlarına ilişkin olarak 'Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik', 'Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik' ve 'Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılmasını teminen makro ihtiyati düzenlemeleri içeren taslaklar hazırlandı. Söz konusu değişiklik taslakları bugün itibarıyla ilgili tarafların görüş ve değerlendirmelerine açıldı."

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- Kuyum harcamalarında taksit uygulanamayacak

Bu arada "Banka
Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklik kapsamında, mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 9 aydan 12 aya çıkarıldı. Kuyum harcamalarında ise daha önce 4 ay olarak belirlenen taksitlendirme süresi sıfıra düşürüldü.

Yeni madde şöyle belirlendi:

"Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya
ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal
ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 12 ayı geçemez. Bu süre elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan
ödemelerde, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalarda
altı ay, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi
ödemelerinde 9 ay olarak uygulanır. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek kuyum,
telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar
ve, yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki
ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında
taksit uygulanamaz."

Aynı yönetmelikte, kurumsal kredi kartlarıyla mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı
borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere
gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresinin dokuz ayı geçemeyeceği zorunluluğu getirildi.

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- Taşıt kredilerinde üst sınır 120 bin liraya çıkarıldı

"Bankaların
Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik" ile "Finansal
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında
Yönetmelik"lerinde yapılan değişiklik kapsamında ise kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri 100 bin liradan 120 bin liraya çıkarıldı.

Böylece ilgili madde, yönetmeliklerin taslaklarında şu şekilde yer aldı:

"Tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olanlar için yüzde 70'i aşamaz. Bu oran, nihai fatura değeri 120 bin lirayı aşan binek araçlarda, bedelin 120 bin liraya kadar olan kısmı için yüzde 70, 120 bin liranın üstünde olan kısım için yüzde 50 olarak uygulanır. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınır."

Ayrıca, konut kredileri kapsamında da değişikliğe gidilerek, "Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler ve eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi 48 ayı aşamaz." maddesi şöyle değiştirildi:

"Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun bütünleyici parçası niteliğini
haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler,
konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı
krediler ve eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici
kredilerinin vadesi 36 ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı,
cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı
aşamaz."

Söz konusu yönetmelik taslağına ayrıca, "Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan tutar, 1 Ocak 2019'dan itibaren, her yıl
enflasyon sepetinde yer alan dizel ve benzinli otomobil fiyatları ortalamasının yıllık artış
oranının gerektirdiği tutarlar üzerinden uygulanır." maddesi eklendi.

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Anahtar Kelimeler:
BDDK ihtiyaç kredileri kredi kartı taksit sayısı yönetmelik

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