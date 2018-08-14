FİNANS

BDDK'dan tüketici, finansal kesim ve reel sektörü rahatlatacak yönetmelikler

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 20:16 | Son Güncelleme

Kurul, "Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Yönetmelik"in kabul edilmesine karar verdi - Söz konusu yönetmeliklerin Resmi Gazete'de yayımlanma sürecinin devam ettiği bildirildi

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketicileri, finansal kesimi ve reel sektörü rahatlatacak yönetmelikleri kabul etti.

BDDK'dan yapılan açıklamada, kurulun, 13 Ağustos 2018 tarihli kararı ile "Kredilerin Sınıflandırılması ve
Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Finansal Sektöre Olan Borçların
Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Yönetmelik"in kabul edilmesine karar verdiği belirtildi.

Söz konusu yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayımlanma sürecinin devam ettiği bildirildi.

"Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile TFRS 9 uygulayan bankaların; canlı olmakla birlikte "İkinci Grup" altında yeniden
yapılandırılmış alacak olarak sınıflandırılan kredilerini, en az 3 aylık izleme süresi sonunda,
belirlenen koşulların sağlanması kaydıyla yeniden yapılandırma kapsamından çıkararak "Birinci Grup" altında yeniden sınıflandırabilecekleri belirtildi.

Yapılan değişiklikle, ilgili yönetmeliğe, "Birinci Grup altında izlenen ve borçlusu finansal güçlük içinde olmayan kredilerin sözleşme koşullarının değiştirilmesi ve/veya kısmen veya tamamen yeniden finanse edilmesi,
yeniden yapılandırma kapsamında değerlendirilmez ve bunlar Birinci Grup altında izlenmeye
devam olunabilir.” ifadeleri de eklendi.

BDDK ayrıca "Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Yönetmelik" ile Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal
kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile kredi ilişkisinde bulunan
borçluların bu kuruluşlar nezdindeki kredi borçlarına ilişkin olarak, çerçeve anlaşma ve
sözleşmeleri kapsamında alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine
getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkan verilmesini sağlayacak düzenlemeler yaptı.

Bu yönetmelikle finansal yeniden yapılandırmanın kapsamı belirlenirken, yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmalarının asgari unsurları da düzenlendi.

Analistler, BDDK'nın yaptığı değişikliklerin Resmi Gazete'de yayımlanması ile borçların yeniden yapılandırması ile ilgili tüketici, reel sektör ve finans kesiminin karşılaştığı zorlukların giderileceğini belirterek, ayrıca bunları, bankaların yeni kredi verme ve sermaye yeterlilikleri anlamında da olumlu olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

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