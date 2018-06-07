BDDK'dan yeni tebliğ

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) hazırlanan ve bankalarca özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarının kayıtlardan silinmesine, değer azaltımına tabi tutulmasına veya hisse senedine dönüştürülmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ yürürlüğe girdi.

BDDK tarafından hazırlanan "Bankalarca Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile bankalarca özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarının kayıtlardan silinmesine, değer azaltımına tabi tutulmasına veya hisse senedine dönüştürülmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanıyor.

Dört bölümden oluşan tebliğde, özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarının hisse senedine dönüştürme mekanizması ile ihraç edilebilmesi için ihraç öncesinde genel kurul kararı alınması zorunlu kılındı.

Tebliğ'de belirtilen esaslara göre, özkaynak hesaplamasına dahil edilen borçlanma araçları imtiyazlı paylara dönüştürülemeyecek.

Öte yandan özkaynak hesaplamasına dahil edilen borçlanma araçlarının hisse senedine dönüştürülmesi sonucunda, kanunla belirlenen oranların aşılması veya bu oranların altına düşülmesi halinde, bu hisse senetlerini edinen kişilerin temettü hariç ortaklık haklarını kullanabilmeleri için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan izin alınması gerekecek.

