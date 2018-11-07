BDDK'dan yönetmelik taslağı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin bilgi sistemlerinin yönetimi ve denetimine ilişkin hazırlanan yönetmelik taslağı görüşe açıldı.
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ Taslağı, BDDK'nın internet sitesinde yayımlandı.
Şirketlerin, faaliyetlerinin ifasında kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetimi ve
denetlenmesine ilişkin usul ve esasları
düzenlemeyi amaçlayan taslak, 4 bölümden oluşuyor.
"Bilgi sistemleri risk yönetimi", "bilgi güvenliği yönetimi", "yetkilendirme ve erişim kontrolü", "denetim izlerinin oluşturulması", "işlem bilgilerinin gizliliği", "internet hizmetleri ve bilgi sistemlerine ilişkin sınırlamalar", "bilgi sistemlerinin bağımsız denetimi" gibi başlıkların ele alındığı yönetmelik taslağı, görüşlerin alınmasının ardından yapılacak düzenlemelerle 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek.
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