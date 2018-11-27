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BDDK'dan yönetmelik taslağı

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 15:50 | Son Güncelleme

BDDK, bankaların izne tabi işlemleri ile dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmelikte değişiklik taslağı yayımladı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı'nı yayımladı.

BDDK, internet sitesinde Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında değişiklik öngören taslağını paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de kurulu bankaların yurt dışında şube veya temsilcilik açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları konusunun detaylandırıldığı 9'uncu maddenin birinci fıkrası, şöyle değiştirildi:

"Türkiye'de kurulu bankaların yurt dışında şube veya üçüncü maddede yer alan
tanımdaki sınırlamalara bağlı kalmaksızın temsilcilik açmaları, ortaklık kurmaları veya
kurulmuş ortaklıklara katılmaları kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu
hükümlere uyulması kaydıyla kurulun iznine tabidir. İzin başvuruları, yurt dışında şube veya temsilcilik açılmasının, ortaklık kurulmasının veya kurulmuş ortaklıklara katılınmasının
gerekçelerini ayrıntılı bir şekilde açıklayan bir raporla birlikte kuruma yapılır.

Ancak, kanunda
yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlere uyulmak; ortaklıktaki toplam payı banka özkaynağının binde üçünü geçmemek ve ortaklığın faaliyet alanını ayrıntılı olarak açıklayan bir raporla birlikte en az 30 gün önceden kuruma
bildirimde bulunulmak kaydıyla Türkiye'de kurulu bankalarca, ortaklığının kurulu bulunduğu
ülke mevzuatı gereğince zaruri olarak gerçekleştirilen pay edinimleri;
daha önce kuruldan o ülkede şube açma izni alınmış olmak, o ülkedeki toplam şube
büyüklüğünün banka aktifine oranı yüzde onu aşmamak ve en az 30 gün önceden kuruma
bildirilmek kaydıyla Türkiye'de kurulu bankaların aynı ülkede gerçekleştirecekleri ilave şube
açılışları; alacaklarının tahsilatı bakımından daha elverişli veya zaruri olmak ve en az 30 gün
önceden kuruma bildirimde bulunulmak kaydıyla Türkiye'de kurulu bankaların yurt dışındaki
iştirak edinimleri kurul iznine tabi değildir."

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BDDK yönetmelik taslağı

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