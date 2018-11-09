BDDK'dan yönetmelik taslak değişikliği

26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin ilgili maddesi, "Türkiye’de kurulu bankaların yurt dışında şube veya temsilcilik açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları Kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlere uyulması kaydıyla Kurulun iznine tabidir. İzin başvuruları, yurt dışında şube veya temsilcilik açılmasının, ortaklık kurulmasının veya kurulmuş ortaklıklara katılınmasının gerekçelerini ayrıntılı bir şekilde açıklayan bir raporla birlikte kuruma yapılır." şeklindeydi.

"Türkiye'de kurulu bankaların yurt dışında şube veya üçüncü maddede yer alan tanımdaki sınırlamalara bağlı kalmaksızın temsilcilik açmaları, ortaklık kurmaları veya

kurulmuş ortaklıklara katılmaları kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu

hükümlere uyulması kaydıyla kurulun iznine tabidir. İzin başvuruları, yurt dışında şube veya

temsilcilik açılmasının, ortaklık kurulmasının veya kurulmuş ortaklıklara katılınmasının

gerekçelerini ayrıntılı bir şekilde açıklayan bir raporla birlikte kuruma yapılır.

Ancak, kanunda

yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlere uyulmak ve ortaklıktaki toplam payı banka öz kaynağının binde üçünü geçmemek ve ortaklığın

faaliyet alanını ayrıntılı olarak açıklayan bir raporla birlikte en az 30 gün önceden kuruma

bildirimde bulunulmak kaydıyla Türkiye'de kurulu bankalarca, ortaklığının kurulu bulunduğu

ülke mevzuatı gereğince zaruri olarak gerçekleştirilen pay edinimleri; daha önce kuruldan o ülkede şube açma izni alınmış olmak,o ülkedeki toplam şube

büyüklüğünün banka aktifine oranı yüzde onu aşmamak ve en az 30 gün önceden kuruma

bildirilmek kaydıyla Türkiye'de kurulu bankaların aynı ülkede gerçekleştirecekleri ilave şube

açılışları; alacaklarının tahsilatı bakımından daha elverişli veya zaruri olmak ve en az 30 gün

önceden kuruma bildirimde bulunulmak kaydıyla Türkiye'de kurulu bankaların yurt dışındaki

iştirak edinimleri kurul iznine tabi değildir."

