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BDDK'den 2 şirkete faaliyet izni

FİNANS HABERLERİ  | 24.08.2019 09:44 | Son Güncelleme

BDDK, Denge Varlık Yönetim AŞ ve Erpa Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye faaliyet izni verdi

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) Denge Varlık Yönetim AŞ ve Erpa Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye faaliyet izni verildiği bildirildi.

BDDK'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan kararında, kurul tarafından 29 Kasım 2018'de kuruluşuna izin verilen Denge Varlık Yönetim AŞ'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 143'üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesi çerçevesinde faaliyet izni verildiği belirtildi.

Kurulun diğer bir kararında ise Erpa Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12'nci maddesinin 1 numaralı fıkrasının a, b ve c bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunmak ve Kanunun 15'inci maddesinin 1 numaralı fıkrası, 18'inci maddesinin 2 numaralı fıkrası ve 19'uncu maddesi uyarınca elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet bulunma izin verilmesine karar verildiği kaydedildi.

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