FİNANS

BDDK'den Analiz Faktoring'e izin iptali

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2019 09:10 | Son Güncelleme

BDDK'den Analiz Faktoring'e izin iptali

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Analiz Faktoring AŞ'nin faaliyet izni iptal edildi.

BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararında, Analiz Faktoring AŞ ortaklarının Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 6. maddesinin 1 numaralı fıkrasının d bendinde belirtilen koşulu sağlamadığı, bu kapsamda şirketin faaliyet izninin iptaline karar verildiği bildirildi.

Kanunun 6. maddesinin 1 numaralı fıkrasının d bendinde, şirket kurucu ortaklarının "taahhüt ettikleri sermaye miktarını karşılayabilir düzeyde mali güç ve itibara sahip bulunması" gerektiği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Analiz Faktoring BDDK resmi gazete

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