BDDK'den faaliyet izni

İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye, elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verildi.
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