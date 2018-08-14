BDDK'den faaliyet izni

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Global Ödeme Hizmetleri AŞ'ye ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verdi.

BDDK'nın 7921 sayılı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Boğaziçi Varlık Yönetim AŞ'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143'üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin (4) ve (6) numaralı fıkraları çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verildi.

BDDK'nın 7922 sayılı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Global Ödeme Hizmetleri AŞ'ye, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verildi.

BDDK'nın 7925 sayılı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Alternatifbank AŞ'ye, yurt içi ve yurt dışında kurulu banka ve diğer kuruluşların, yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere kullandıracakları kredilere yönelik olarak dokümantasyon hazırlama ve bilgilendirme, teminat alma, izleme, teminatları nakde çevirme ile bunların raporlanmasına yönelik kredi operasyon işlemlerinin sunulması konularında destek/danışmanlık hizmeti vermesi hususunda izin verildi.

