BDDK'den Turk Finansman AŞ'ye faaliyet izni

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Turk Finansman AŞ'ye faaliyet izni verildi.

BDDK'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan kararında, bir şirketin faaliyet izni aldığı bildirildi.

Buna göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 8 Kasım 2018 tarih ve 8080 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Turk Finansman AŞ'ye 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin 2 numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verildi.

