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"BDDK'nin kararı sektörde bayram sevinci yaşattı"

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2019 12:51 | Son Güncelleme

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık: - "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) taksitle ilgili aldığı son karar, kuyumculuk sektöründe bayram sevinci yaşattı" - "Çok mutluyuz. Kuyumculukta taksit miktarının 8'e çıkmasının, iç piyasa satışları üzerinde doping etkisi yapacağına inanıyoruz. 8 taksit perakende satışlarındaki işlem hacmini oldukça artıracaktır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) taksitle ilgili aldığı son karar, kuyumculuk sektöründe bayram sevinci yaşattı. Çok mutluyuz. Kuyumculukta taksit miktarının 8'e çıkmasının, iç piyasa satışları üzerinde doping etkisi yapacağına inanıyoruz. 8 taksit perakende satışlarındaki işlem hacmini oldukça artıracaktır." ifadelerini kullandı.

İKO Başkanı Atayık, yaptığı yazılı açıklama ile, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresini 4 aydan 8 aya çıkarmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Günümüz dünyasında, kredi kartı olmadan neredeyse hiçbir işlem yapılmadığını belirten Atayık, altın, mücevherin ötesinde en küçük gıda alışverişinde bile kredi kartının kullanıldığını bildirdi.

Atayık, kredi kartının alışverişte büyük kolaylık sağladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

" Alınan şey sürekli fiyatı yükselen altın takı ve mücevher olunca kredi kartı ve taksit miktarı alışverişte çok önemli hale geliyor. Semtlerdeki perakendecilerimiz ve Anadolu esnafımız, uzun bir süredir birçok müşterinin mağazaya geldiğini, ancak taksit miktarını az bulduğu ve yeterli miktarda nakit parası olmadığı için alışveriş yapmadan ayrıldığını söylüyorlar. Şimdi, tüm bunlar BDDK'nın aldığı yeni kararla geride kaldı.
BDDK'nın taksitle ilgili aldığı son karar, kuyumculuk sektöründe bayram sevinci yaşattı. Çok mutluyuz. Kuyumculukta taksit miktarının 8'e çıkmasının, iç piyasa satışları üzerinde doping etkisi yapacağına inanıyoruz. 8 taksit perakende satışlarındaki işlem hacmini oldukça artıracaktır.

Perakende satışları ve cirolarda taksit kararının getirdiği moral ve motivasyonla yüzde 30-40 oranında bir artış bekliyoruz. Hem altın birikimi yapan, düğün/nişan takısı alan, mücevher satın alan değerli müşterilerimiz ve perakendeci meslektaşlarımız için bu karar ilaç gibi gelecektir. Bu durumdan zincirleme olarak toptancı ve üreticilerimiz de pozitif olarak etkileyecektir. BDDK'nın aldığı bu karar, iç piyasada bir süre önce başlayan hareketliliği daha da ileriye taşıyacaktır. Taksit miktarının yükseltilmesi, aynı zamanda sektörde kayıt dışılığın azalmasını ve vergi artışını da beraberinde getirecektir."

Atayık, taksit miktarının artırılmasında katkısı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başta olmak üzere, bakanlık yetkilileri ve BDKK'ye teşekkür etti.

Aynı güzel haberleri, Türk kuyumculuk sektörünün altın ticaretinin merkezi ve cazibe merkezi olması sürecinde kritik öneme sahip olan 3 kilogramlık hurda altının gümrüklerden girişinin kolaylaştırılması, enflasyon muhasebesi ve yazar kasa limitlerinin artırılması gibi çözüm bekleyen sorunlarda da beklediklerini kaydeden Atayık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ankara ve İstanbul'da sürdürdüğümüz görüşmelerde bu konu başlıklarında da önemli ilerlemeler kaydettik, inşallah yakında güzel haberleri sizinle paylaşmış oluruz.
Artık, işimize daha fazla odaklanarak Türkiye'mizin 2023 hedefleri ışığında istihdama daha fazla katkı sunmak istiyoruz.

Dünya liderliğine doğru yürüyen ve dünyada 150'den fazla ülkeye Made in Turkey logosuyla ürün pazarlayan Türk kuyumculuk sektörü, artık iç piyasada beklediği hareketliliği bu taksit kararıyla kısa sürede yakalayacağına inanıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İstanbul Kuyumcular Odası İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık

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