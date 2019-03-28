FİNANS

BDDK'nın kuyumda 4 taksit düzenlemesi yürürlüğe girdi

FİNANS HABERLERİ  | 28.03.2019 18:30 | Son Güncelleme

Kurul kararı ile taksit yasağına tabi tutulan kuyumla ilgili harcamalarda, basılı ve külçe halinde olmayanlar için taksitlendirme süresi dört aya çıkarıldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), taksit yasağına
tabi tutulan kuyumla ilgili harcamalarda, basılı ve külçe halinde olmayanlar için
taksitlendirme süresinin dört aya çıkarılmasına ilişkin düzenlemesi yürürlüğe girdi.

BDDK açıklamasında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27 Mart 2019 tarihli ve 8314 sayılı
Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin
yedinci fıkrası uyarınca, 11 Ocak 2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile taksit yasağına
tabi tutulan kuyumla ilgili harcamalarda, basılı ve külçe halinde olmayanlar için
taksitlendirme süresinin dört aya çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.

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