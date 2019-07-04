BDR Thermea Group, dünyanın hidrojenle çalışan ilk kombisini görücüye çıkardı

Sürdürülebilir şekilde üretilen hidrojenin, gelecek için önemli ve potansiyeli yüksek bir enerji taşıyıcısı olduğuna işaret eden Schmitt, "Özellikle rüzgar ve güneş enerjisi gibi kış aylarında en çok ihtiyaç duyulan kaynakların uzun süre kullanımı için gerekli depolama koşullarının sağlanması konusunda bu teknolojiye ihtiyaç duyacağız. Yakıt kullanan ürünlerimizin yanı sıra hidrojen ile çalışan yeni kombimizle sürdürülebilir bir çevre yaratmak konusunda kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Pilot çalışmaların alanı genişleyecek"

BDR Thermea Group Teknoloji Üst Yöneticisi (CTO) Peter Snel de hidrojenle çalışan kombinin kullanımı ve test alanlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Hidrojen ile çalışan kombinin çalışma prensibi, doğal gaz ile çalışan bir kombi ile aynı. Gelecekte doğal gaz hatları yoluyla hidrojenin tedarik edilmeye başlanması ile doğal gaz ile çalışan kombileri, hidrojen ile çalışan kombilerle değiştirebileceğiz. Bu nedenle şebeke operatörleriyle iş birliği yapmak çok önemli. Hollanda'daki pilot çalışmaya ek olarak Birleşik Krallık'ta geniş ölçekli bir demo projeyi de uygulamaya alacağız. Önümüzdeki 2 yıl içinde 400'ün üzerinde hidrojen ile çalışan kombinin kurulumu ve ilk çalıştırması yapılacak."