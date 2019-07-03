FİNANS

"Bebe-Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı" açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2019 16:31 | Son Güncelleme

Bursa'da, bebe ve çocuk giyiminde sonbahar-kış kreasyonlarının tanıtıldığı fuar 6 Temmuz'da sona erecek

Bursa'da 7'ncisi düzenlenen "Bebe-Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı" (Junioshow), törenle açıldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ile Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle, Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde organize edilen fuarın açılış töreni yapıldı.

Vali Yakup Canbolat, törende yaptığı konuşmada, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün Türkiye'de her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

Türkiye'de bebe ve çocuk giyimi üretiminin yüzde 80'inin, ihracatının ise yüzde 60'ının Bursa'dan gerçekleştiğini belirten Canbolat, şöyle devam etti:

"Bugün bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü Bursa'da 3 bini aşkın üretici firması ile çoğunluğu kadın olmak üzere 80 bine yakın kişiye de istihdam sağlamaktadır. Ayrıca kendi tasarımlarını kendi markalarıyla üreten sektörümüz, dünyanın birçok bölgesine ürünlerini satarak ihracat payı ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. 2018 yılı sonu itibarıyla ihracatını 15 milyon 370 bin liraya çıkaran sektör, dış satım hacmindeki yüzde 4,27 büyüme oranıyla Bursa, hazır giyim sektörünün parlayan yıldızı olmuştur."

- 60 ülkeden bini aşkın ziyaretçi

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü de bu fuarın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez düzenlendiğini hatırlattı.

Junioshow'u alanında önemli bir fuar olarak nitelendiren Ersözlü, "Geçtiğimiz yıla göre yüzde 35'lik bir büyümeyle fuar ziyarete açılıyor. 150 üretici firma fuara katılıyor. Ağırlıklı olarak Bursa'nın önemli üreticileriyle beraber Gaziantep, İzmir, Manisa, İstanbul'dan da fuara katılan üreticilerimiz var." dedi.

Ersözlü, 60 ülkeden binin üzerinde iş insanının bu fuarı ziyaret edeceğini tahmin ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin hazır giyim ihracatı içinde yüzde 1,6 paya sahip olan bebe-çocuk hazır giyim ve çocuk ihtiyaçları dış satımını ocak ve temmuz fuarlarıyla daha da artırmayı hedeflediklerini belirten Ersözlü, "Kuzey Afrika, Güney Afrika, Rusya, Avrupa Birliği ülkelerinden, Orta Doğu'dan ve Arap Yarımadası'ndan ziyaretçilerimiz var. Bu yıl ilk defa Birleşik Arap Emirlikleri'nden toplu bir katılım var. Slovakya ilk kez bu fuarda ziyaretçi olarak katılıyor. İnşallah bu emeklerimizin karşılığını hep birlikte alırız." diye konuştu.

BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız ise fuarda katılımcı firmaların sonbahar-kış koleksiyonlarını sergileyeceklerini aktardı.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapılarak stantlar gezildi. Fuar, 6 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

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"Junioshow Fuarı" Bebe-Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı bursa

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