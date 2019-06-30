FİNANS

Bebe-çocuk konfeksiyonu sektörü Bursa'da buluşacak

FİNANS HABERLERİ  | 30.06.2019 15:48 | Son Güncelleme

Bebe-çocuk konfeksiyonu sektörü Bursa'da buluşacak

Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow), kapılarını 3 Temmuz'da açacak.

Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş'nin iş birliğiyle yılda iki kez düzenlenen Junioshow'un bu yılki ikinci organizasyonunda, katılımcı firmalar sonbahar kış sezonu ürünlerini sergileyecek.

22 bin metrekare alanda 130’u aşkın firmanın 4 salonda sonbahar kış kreasyonlarının sergileneceği fuara, 64 ülkeden çok sayıda ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Fuarla ilgili açıklamalarda bulunan BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, "Fuarımız yine dolu dolu geçecek. Bunun izlenimlerini aylar öncesinden talepleri toplarken almıştık. Bu durum bize gösteriyor ki fuara olan ilgi ve güven giderek artıyor. Bu gelişme önemli bir başarıdır. Bu başarı sektörümüzün başarısıdır. Fuarın önemli ticari iş birliklerine kapı aralayacağını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek fuar 6 Temmuz'da sona erecek.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Bursa'da mesleki eğitim seferberliğiBursa'da mesleki eğitim seferberliği
Erdoğan ile Trump görüşmesi sonrası açıklamalar iş dünyasını mutlu etti(2)Erdoğan ile Trump görüşmesi sonrası açıklamalar iş dünyasını mutlu etti(2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa çocuk fuar konfeksiyon sektör TÜYAP Bursa

En Çok Okunan Haberler

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

50 derecenin altında 12 saat! Kazançları ise...

50 derecenin altında 12 saat! Kazançları ise...

Bakan Pakdemirli açıkladı! Bir ilk gerçekleşti

Bakan Pakdemirli açıkladı! Bir ilk gerçekleşti

Tesadüfen bulunmuştu! Ziyaretçi akını...

Tesadüfen bulunmuştu! Ziyaretçi akını...

Dikkat! Başvuru için yarın son gün

Dikkat! Başvuru için yarın son gün

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Fed’den faiz indirimi ihtimali güçlendi

Fed’den faiz indirimi ihtimali güçlendi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Domates üreticileri, fiyattan dertli

Domates üreticileri, fiyattan dertli

Bursa'da mesleki eğitim seferberliği

Bursa'da mesleki eğitim seferberliği

Erdoğan ile Trump görüşmesi sonrası açıklamalar iş dünyasını mutlu etti(2)

Erdoğan ile Trump görüşmesi sonrası açıklamalar iş dünyasını mutlu etti(2)

Gökbey ilk tam donanımlı uçuşunu başarıyla tamamladı, 45 dakika havada kaldı(2)

Gökbey ilk tam donanımlı uçuşunu başarıyla tamamladı, 45 dakika havada kaldı(2)

Gökbey ilk tam donanımlı uçuşunu başarıyla tamamladı

Gökbey ilk tam donanımlı uçuşunu başarıyla tamamladı

THK Üniversitesi'nden bir ilk:Çin'den 2 havayolu şirketine pilot yetiştirecek

THK Üniversitesi'nden bir ilk:Çin'den 2 havayolu şirketine pilot yetiştirecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.