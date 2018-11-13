FİNANS

Bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe yeni proje başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 11:16 | Son Güncelleme

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe faaliyet gösteren firmalar için Ticaret Bakanlığı desteği almaya hak kazanarak, Ur-Ge projelerine bir yenisini ekledi.

Bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe yeni proje başlıyor

BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe faaliyet gösteren firmalar için Ticaret Bakanlığı desteği almaya hak kazanarak, Ur-Ge projelerine bir yenisini ekledi. Yeni proje kapsamında bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründeki 41 firma, 3 yıl boyunca eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti destekleriyle ihracatçı kimliklerini güçlendirmeye çalışacak.
BTSO, bebek-çocuk konfeksiyonu sektöründe yer alan firmalar için Ticaret Bakanlığı desteği almaya hak kazandı. Uluslararası rekabetin geliştirilmesinin desteklenmesine (Ur-Ge) yönelik proje, Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Destek süresinin 3 yıl olarak belirlendiği yeni UR-GE projesi, başarıyla tamamlanan 'Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörünün Bursa'dan Dünyaya Açılımı' 1'inci Ur-Ge projesinin devamı niteliğini taşıyor. Yeni Ur-Ge projesinde 20'si yeni, 21'i ilk projeden olmak üzere toplam 41 firma yer alıyor. Ticaret Bakanlığı'nın onayının ardından BTSO Oda Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız ve proje üyesi firmaların temsilcileri katıldı.
'FİRMALARIMIZ YENİ BİR VİZYON KAZANDI'
BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bursa iş dünyasının BTSO liderliğinde önemli bir dönüşüm yaşadığını söyledi. Kentin dünya ile rekabette her geçen yıl daha da avantajlı bir konuma ulaştığını vurgulayan İsmail Kuş, "Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle gerçekleştirdiğimiz Ur-Ge projelerimiz firmalarımızın vizyonunu geliştirmeye devam ediyor. BEKSİAD ile iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz ve Bakanlığımız tarafından onaylanan yeni Ur-Ge projemizle de ülkemizin katma değerli üretim ve ihracat odaklı kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Üç yıllık dönemi kapsayan yeni Ur-Ge projemizin firmalarımıza, sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
BEKSİAD'DAN BTSO'YA TEŞEKKÜR
Ur-Ge çalışmalarıyla 3 yıl önce yeni bir dönemin kapılarını araladıklarını belirten BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız da, "Kümelenme faaliyetleriyle birlikte adım adım kurumsallaşan, iç ve dış pazarlarda ayakları yere daha sağlam basan, modayı yakından takip ederek kaliteli ve tasarım ürünlerle yurt dışı piyasalara yön veren firmalarımız ortaya çıktı. Yeni Ur-Ge döneminin sektörümüze, şehrimize ve ülkemize faydalar getirmesini diliyorum" diye konuştu.
UR-GE ÜYELERİNİN İHRACATI YÜZDE 147 ARTTI
Bebe-çocuk konfeksiyonu sektörüne dönük olarak gerçekleştirilen ilk Ur-Ge projesi kapsamında firmalar 3 yıl içerisinde 10 eğitim, 3 danışmanlık, 8 yurt dışı pazarlama ve 6 alım heyeti organizasyonu gerçekleştirdi. Bu süreçte Türkiye'de bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründeki ihracat yüzde 15 artarken, sektör temsilcilerinin ihracatı ise yüzde 147 arttı. İhracat potansiyeli bulunan alanlarda 14 Ur-Ge projesi yürüten BTSO'nun, bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründeki projelerinden 80 firma doğrudan faydalanma fırsatına sahip olacak. BTSO'nun halihazırda yürüttüğü ikinci Ur-Ge projesinde de 39 firma yer alıyor.

FOTOĞRAFLI

Bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe yeni proje başlıyorBebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe yeni proje başlıyor

PARTNER17 bin dolarlık düğün: Japon adam hologramla evlendi!17 bin dolarlık düğün: Japon adam hologramla evlendi!
Toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında yüzde 8.1 arttıToplanan inek sütü miktarı Eylül ayında yüzde 8.1 arttı
Tavuk yumurtası üretimi Eylül'de 1.6 milyar adete yükseldiTavuk yumurtası üretimi Eylül'de 1.6 milyar adete yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

Vatandaş akın etti! İki günde 1 aylık otomobil satıldı

Vatandaş akın etti! İki günde 1 aylık otomobil satıldı

Akaryakıtta nakit ödemeye fiyat avantajı talebi

Akaryakıtta nakit ödemeye fiyat avantajı talebi

Sıfır otomobiller 30 bin lira ucuzladı, ikinci eli vurdu!

Sıfır otomobiller 30 bin lira ucuzladı, ikinci eli vurdu!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hürriyet Emlak istihdam sayısını artırmaya devam ediyor 

Hürriyet Emlak istihdam sayısını artırmaya devam ediyor 

ÇİB uyardı : İran’dan çelik ithalatı 10 ayda beş kat arttı

ÇİB uyardı : İran’dan çelik ithalatı 10 ayda beş kat arttı

TUSAŞ Bahreyn International Airshow'a T625 ile katılıyor

TUSAŞ Bahreyn International Airshow'a T625 ile katılıyor

Toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında yüzde 8.1 arttı

Toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında yüzde 8.1 arttı

Tavuk yumurtası üretimi Eylül'de 1.6 milyar adete yükseldi

Tavuk yumurtası üretimi Eylül'de 1.6 milyar adete yükseldi

Çaldıran'da seranın kontrolünü avcı böcekler sağlıyor

Çaldıran'da seranın kontrolünü avcı böcekler sağlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.