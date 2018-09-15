Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü temsilcileri Kazakistan'da

Kırgızistan ve Kazakistan ziyaretinin firmalar için oldukça verimli geçtiğini aktaran Kuş, şunları kaydetti:

Almatı'nın en önemli iki ticaret merkezi Adem Center ve Laleli Center'ı inceleyen Bursalı sektör temsilcileri, buradaki temasları sonucunda önemli siparişler aldı. Bazı firmalar, henüz kente dönmeden siparişler için sevkıyata başladı.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 60'ı aşkın bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü temsilcisinin yer aldığı heyet, Kırgızistan'daki ikili iş görüşmelerinin ardından Kazakistan'ın Almatı şehrinde alıcılarla bir araya geldi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde Ticaret Bakanlığı ile yürütülen "Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörü 2. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında sektör temsilcileri, Kazakistan'da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

"Dünyanın en kaliteli ve katma değeri yüksek ürünlerini imal eden bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü, ihracatta altın bir dönem yaşıyor. Kısa sürede önemli mesafe alan firmaların ihracatta yeni başarılara imza atacağına inanıyorum. Kazakistan ve Kırgızistan'da bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün kalbinin attığı merkezlerde Bursa markalı ürünler, yoğun olarak tercih ediliyor. Üretimde başarı çıtasını her geçen yıl artıran sektörümüz, bu vizyonu ihracatta da sürdürüyor. Ziyaret ettiğimiz neredeyse her iş yerinde Bursa markalı ürünleri görmek, gurur verici."

- "Firmalar, birçok sipariş aldı"

Heyette yer alan Ersin Baykal da gerçekleştirilen iş gezisinde Orta Asya'nın önemli bir pazar olduğunu gördüklerini vurgulayarak, "Türk mallarına yönelik önemli bir teveccüh var. Kırgızistan'daki ikili iş görüşmelerinde firmalar, birçok sipariş aldı. Bazı firmalar, sevkıyatlarına henüz Bursa'ya dönmeden başladı." ifadesini kullandı.

Mağazasında sadece Bursa ürünlerinin yer aldığına dikkati çeken Adem Center'de faaliyet gösteren Kazakistanlı sektör temsilcisi Totkun Dospotova da "Bursa imzalı ürünler, hem kaliteli hem de uygun fiyatlı. Müşteriler, Bursa ürünlerinden oldukça memnun." değerlendirmesinde bulundu.

BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ve beraberindeki heyet, Kazakistan programı kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz ve Ticaret Ataşesi Osman Boztepe'yi de ziyaret etti.

