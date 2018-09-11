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Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü temsilcileri Kırgızistan'da

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 18:43 | Son Güncelleme

BTSO liderliğinde Ticaret Bakanlığı ile yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında sektör temsilcileri, Kırgızistan'da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde Ticaret Bakanlığı ile yürütülen Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörü 2. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi (Ur-Ge) kapsamında sektör temsilcileri, Kırgızistan'da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, BTSO liderliğinde 60'ı aşkın bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü temsilcisinin yer aldığı heyet, Kırgızistan'a giderek başkent Bişkek'te gerçekleştirilen ikili iş görüşmesi organizasyonunda Kırgızistanlı alıcılarla bir araya geldi.

Etkinlikte, sektör temsilcileri yeni sezon ürünlerini ve modellerini Kırgızistanlı tüccarlara tanıtma imkanı buldu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, yaptığı açıklamada, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe üretimin yüzde 80'ini tek başına karşılayan Bursa'nın sektörde ihracat potansiyelini artırma konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Bebe ve çocuk konfeksiyonu 2. Ur-Ge projesi kapsamında beşinci yurt dışı programını Bişkek'e gerçekleştirdiklerini aktaran Kuş, Kırgızistan temaslarının ardından Kazakistan'da da önemli alıcılarla Bursalı firmaları buluşturacaklarını ifade etti.

Bursa ile Kırgızistan arasındaki ticaret hacmini güçlendirmek istediklerini vurgulayan Kuş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan ziyaretinin ardından ilk ticaret heyeti faaliyetlerini Bursa'nın gerçekleştirdiğini kaydetti.

Kuş, 6,2 milyonluk nüfusa sahip Kırgızistan'ın çevre ülkelerle yaptığı ticaret anlaşmalarıyla 180 milyonluk nüfusa hitap ettiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"50'yi aşkın Bursalı firma Kırgızistan ile ticaret yapıyor. Devletimizin ve BTSO'nun katkılarıyla önemli bir organizasyona imza attık. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü temsilcilerimiz Kırgızistan pazarında daha aktif rol almak istiyor. Sektör temsilcilerimiz organizasyondan oldukça memnun. İnanıyorum ki Bursa, üretimden gelen tecrübesiyle Kırgızistan ve çevre coğrafyada ihracatını artıracaktır. Bursa olarak ülkemizin ihracat seferberliğini güçlendiren adımlarımızı sürdüreceğiz."

BTSO Meclis üyesi ve MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Gürses de Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlu süreçten üretim ve ihracat yaparak çıkabileceğini vurgulayarak, "Kalite ve tasarım odaklı üretim yapan sektör temsilcilerimizin yeni ihracat başarılarına imza atacağına inanıyorum. Sektörümüzü önümüzdeki günlerde daha güzel günler bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bursalı firmalar Orta Asya'nın en büyük ticaret merkezi Dordoi Pazarı'nı da yerinde inceledi. Programda sektör temsilcileri, BTSO öncülüğünde düzenlenen Kırgızistan-Türkiye İş Forumunda iki ülke arasındaki iş birlikleri ve fırsatlar hakkında bilgiler aldı.

Temaslar kapsamında ayrıca BTSO ile Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolü, İsmail Kuş ile Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı ve İş Ortaklığı Bölüm Başkanı Rima Apasova, imzaladı.

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