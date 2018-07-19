Bebe ve çocuk konfeksiyonu yeni pazarlara yelken açtı

CEM ŞAN - Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, bu sektörde üretimin yüzde 80'ini gerçekleştiren Bursa'nın bunun yüzde 60'tan fazlasını ihraç ettiğini belirterek, "Yeni pazarlara açılmaya çalışıyoruz. Artık Türkiye'nin ortasına pergeli koyduğumuzda komşularımızın tamamına ihracat yapıyoruz." dedi.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de büyüyen, her geçen yıl daha da gelişen bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün bir anlamda dünyaya da yön vermeye başladığını söyledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. iş birliğiyle yılda iki kez Junioshow Fuarı düzenlediklerini aktaran Yıldız, en son düzenledikleri fuarı geçen seneki fuarla kıyasladıklarında yabancı katılımcı sayısında yüzde 25 civarında artış olduğunu ifade etti.

Yıldız, yurt dışından Türkiye ve Bursa'daki bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörüne gösterilen ilginin arttığını vurgulayan Yıldız, "Bebe çocuk konfeksiyonunun üretim üssü Bursa. Türkiye'deki çocuk giyim üretiminin yüzde 80'inini biz gerçekleştiriyoruz. Bu üretimin yüzde 60'ından fazlası da ihraç ediliyor." diye konuştu.