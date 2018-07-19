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Bebe ve çocuk konfeksiyonu yeni pazarlara yelken açtı

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 11:39 | Son Güncelleme

BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız: - "Bebe çocuk konfeksiyonunun üretim üssü Bursa. Türkiye'deki çocuk giyim üretiminin yüzde 80'inini biz gerçekleştiriyoruz. Bu üretimin yüzde 60'ından fazlası da ihraç ediliyor" - "Yeni pazarlara açılmaya çalışıyoruz. Artık Türkiye'nin ortasına pergeli koyduğumuzda komşularımızın tamamına ihracat yapıyoruz"

CEM ŞAN - Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, bu sektörde üretimin yüzde 80'ini gerçekleştiren Bursa'nın bunun yüzde 60'tan fazlasını ihraç ettiğini belirterek, "Yeni pazarlara açılmaya çalışıyoruz. Artık Türkiye'nin ortasına pergeli koyduğumuzda komşularımızın tamamına ihracat yapıyoruz." dedi.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de büyüyen, her geçen yıl daha da gelişen bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün bir anlamda dünyaya da yön vermeye başladığını söyledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. iş birliğiyle yılda iki kez Junioshow Fuarı düzenlediklerini aktaran Yıldız, en son düzenledikleri fuarı geçen seneki fuarla kıyasladıklarında yabancı katılımcı sayısında yüzde 25 civarında artış olduğunu ifade etti.

Yıldız, yurt dışından Türkiye ve Bursa'daki bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörüne gösterilen ilginin arttığını vurgulayan Yıldız, "Bebe çocuk konfeksiyonunun üretim üssü Bursa. Türkiye'deki çocuk giyim üretiminin yüzde 80'inini biz gerçekleştiriyoruz. Bu üretimin yüzde 60'ından fazlası da ihraç ediliyor." diye konuştu.

- "Yeni pazarlara açılmaya çalışıyoruz"

Yeni ihracat pazarları konusunda çalışmalarının olduğuna da değinen Yıldız, şöyle devam etti:

"Bu sektörde, BTSO ile ortak gerçekleştirdiğimiz iki tane Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesi var. Türkiye'de bir sektörde iki UR-GE olan tek sektörüz. Bu projeler sayesinde yeni pazarlara açılmaya çalışıyoruz. Artık Türkiye'nin ortasına pergeli koyduğumuzda komşularımızın tamamına ihracat yapıyoruz. Zaman zaman siyasi ilişkilerde sıkıntılar olsa da ticaret siyaseti tanımıyor ve o ülkelerle ticaretimiz devam ediyor. Hedefimiz Amerika, Avrupa'nın içleri ve Orta Afrika ülkeleri. Yeni pazarlara ulaşmak için UR-GE'ler vasıtasıyla B2B programları düzenliyoruz. Yurt dışından alım heyetleri getiriyoruz. Dolayısıyla yeni pazarlarla ilgili çalışmalarımız şu anda devam ediyor."

Yıldız, UR-GE projeleri başlamadan önce Amerika'ya bebe çocuk konfeksiyonu satışının yok denecek kadar az olduğunu belirterek, "Şu anda ciddi anlamda Amerika'ya ihracatımız var. UR-GE programıyla Almanya'nın Köln kentindeki fuara katıldık. Bu fuar vasıtasıyla Almanya ve çevresine şu anda ürün ihraç eden firmalarımız var. Sektörümüzün ihracatı her geçen gün artıyor. Firmalarımız bu durumdan memnun." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kalitemizi Avrupa standartlarına taşıyoruz"

En çok ihracat yaptıkları ülkelerin başında Rusya'nın geldiğine işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Sonrasında Kazakistan, Cezayir, Suudi Arabistan geliyor. Yani kuzeyden Kuzey Afrika tarafına doğru bir geçiş var. Son dönemde Balkan ülkeleri de iyi bir atak yapmış durumda. İki ay önce Balkanlarda bir B2B programımız oldu. O programın da etkisiyle şu anda Balkanlarda da ihracat durumumuz gayet güzel. Düzenlediğimiz Junioshow fuarları çok güzel gidiyor. UR-GE projeleri de aktif bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz Türkiye'deki üretimin yüzde 80'inini gerçekleştiren Bursa'nın en iyi şekilde dünya pazarına açılmasıdır. Kalitemizi Avrupa standartlarına taşıyoruz ve bu konuda hızlı ilerliyoruz. Gerçekten şu anda birçok ülkede ve bölgeden ürünlerimizin Avrupa standartlarında olduğuna dair geri dönüşler alıyoruz. Biz bunu daha üst seviyelere çıkarıp Avrupa ve Amerika pazarlarında da etkili bir şekilde yer almak istiyoruz."

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