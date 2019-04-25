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Bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörü, ihracat için Polonya’da

FİNANS HABERLERİ  | 25.04.2019 12:17 | Son Güncelleme

TÜRKİYE’de bebek ve çocuk konfeksiyonunda üretimin yüzde 80’ini tek başına karşılayan Bursa, bu kez rotasını Polonya’ya çevirdi.

Bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörü, ihracat için Polonya’da

Cansel ORUÇ/BURSA,(DHA)-TÜRKİYE’de bebek ve çocuk konfeksiyonunda üretimin yüzde 80’ini tek başına karşılayan Bursa, bu kez rotasını Polonya’ya çevirdi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, "Polonya, Avrupa’nın geçiş kapısı konumunda. Bursa için de bu pazardan üst düzeyde faydalanmalıyız” dedi.
Ticaret Bakanlığı’nın da desteğiyle sektöre yönelik iki ayrı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi’ni (UR-GE) yürüten BTSO, şimdiye kadar ABD, Afrika, İran, Kırgızistan ve Kazakistan gibi önemli pazarlarda sektörün açılımına öncülük etti. ‘Juniokids’ kurumsal markası ile faaliyetlerini sürdüren bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörünün 11’inci yurt dışı programı ise Avrupa Birliği’nin en dinamik ve en hızlı büyüyen ülkelerinden Polonya oldu. Bursalı 60’ı aşkın firmadan yaklaşık 130 iş insanı, Polonya’nın başkenti Varşova’da B2B organizasyonu gerçekleştirdi.
“POLONYA, AVRUPA İÇİN GEÇİŞ KAPISI”
BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO olarak bebek ve çocuk konfeksiyonu firmalarının ihracatçı kimliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. BTSO olarak 1 ay önce Tekstil ve Giysilik Kumaş UR-GE Projesi üyelerini Lodz kentinde Polonyalı firmalarla buluşturduklarını hatırlatan İsmail Kuş, “Üretim noktasında Türkiye’nin en önemli merkezi olan Bursa’nın ihracatta yeni başarılara imza atmasını istiyoruz. Bebek ve çocuk konfeksiyonunda Bursa’mızın üretim tecrübesi üst noktada. Bizler de geniş bir katılımla B2B organizasyonu gerçekleştirdik. Polonya, Avrupa’nın geçiş kapısı konumunda. Bursa için de bu pazardan üst düzeyde faydalanmalıyız” dedi.
“AVRUPA’YA BURSA ÜRÜNLERİNİ SATMAK İSTİYORUZ”
Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, BTSO öncülüğünde Ticaret Bakanlığı destekleriyle düzenlenen B2B organizasyonunun sektör için büyük önem taşıdığını ifade etti. Sektörün uzun yıllardır Polonya pazarı üzerinden Avrupa’ya açılmayı hedeflediğini ifade eden Yıldız, “Polonya ile Bursa arasında yeni ticaret köprülerinin kurulmasını istiyoruz. Sektörümüz Avrupa’yı çok önemsiyor” ifadelerini kullandı. BTSO Heyet Başkanı ve Meclis Üyesi Mesut Okyay da, Polonya’nın Avrupa’nın en önemi lojistik merkezi konumunda olduğunu dile getirerek, “Polonya, Avrupa’ya açılmak için doğru bir nokta. Sektörümüzün istikrarlı büyümesi için ihracat kanallarımızı mutlaka farklı ülkeler üzerinde daha fazla güçlendirmek zorundayız” şeklinde konuştu.
“ÜRÜN KALİTESİ VE TASARIMLAR ÇOK YÖNLÜ”
B2B organizasyonu kapsamında Bursalı firmalarla buluşan ve Varşova’da faaliyet gösteren Mat-Pol firması yöneticisi Robert Matusiak ise Bursa’da üretilen tekstil ürünlerinin dünya standartlarında olduğunu belirterek, “B2B organizasyonuna katılmaktan dolayı çok mutluyum. Bursa’nın kaliteli bir ürün yelpazesine sahip olduğunu bizzat görme imkanı yakaladım. Sektör çok güçlü bir potansiyele sahip. Bursa’da Temmuz ayında düzenlenecek Junioshow Fuarı’na katılmayı planlıyorum” dedi. Gabriela firması temsilcilerinden Ryszard Grabowski, 15 yıldır bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörüne yönelik ticaret yaptığını belirterek, “Bursalı firmaların bütün ürünlerini inceleme fırsatı buldum. Polonyalı tüketicilere hitap eden çok yönlü ürünler var. Birçok firma ile birebir görüştüm. Önümüzdeki süreçte işbirliği yapabiliriz” ifadelerini kullandı.
BURSALI FİRMALARLA GÖRÜŞMEK İÇİN LİTVANYA’DAN GELDİ
Bursalı firmalarla görüşmek için Litvanya’dan Varşova’ya gelen Barbara Stankiewics, uzun bir süredir yakın coğrafyaya bebek ve çocuk kıyafetleri sattıklarını söyledi. Stankiewics, “Bütün ürünleri tek tek inceleme fırsatı yakaladım. Uzun yıllardır İstanbul üzerinden ticaret yapıyoruz. Birçok Bursalı firma ile görüştüm. Bursa ile işbirliği yapma noktasında önümüzde hiçbir engel yok.” ifadelerini kullandı. B2B organizasyonuna katılan Sylwia Matusiak ise ürün fiyatlarının kalitesine göre iyi olduğunu belirterek, “Türkiye’de yeni üreticilerle çalışmak istiyoruz. Junioshow fuarına bizi davet ettiler. Mutlaka fuara gideceğim” diye konuştu.
“REEL GELİRİ SÜREKLİ ARTAN POLONYA’DAKİ FIRSATLARI KAÇIRMAYIN”
Varşova programı kapsamında Wolka Kosowska toptancı bölgesinde incelemelerde bulunan UR-GE projesi üyeleri ayrıca Varşova Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Attila Gökhan Kızılarslan ile bir araya geldi. Bursalı firmalara Polonya ekonomisi ve sektör hakkında bilgiler de veren Kızılarslan, “Önemli olan suyun şiddeti değil, suyun sürekliliğidir. UR-GE firmalarımız mutlaka Polonya’da yer almalı. Çünkü Polonya gelişmekte olan ülke. Reel gelirleri hızla artıyor. Bu artan yeni gelirler aynı zamanda yeni talepler demek. Bunu karşılayacak olan ülke ise Türkiye’dir. BTSO’yu organizasyondan dolayı tebrik ediyorum. Her zaman firmalarımızın yanındayız" dedi.

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