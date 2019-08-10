Bebek ve çocuklara yönelik yüzme oturaklarında standartlara aykırılık tespiti

Ticaret Bakanlığınca, bebekler ve çocuklara yönelik yüzme yardımcısı ürünlere ve su oyuncaklarına ilişkin yürütülen piyasa gözetimi ve denetimlerinde “Yüzme Eğitimi İçin Yüzmeye Yardımcı Donanımlar Standardı”na açık bir şekilde aykırı ve güvensiz olan birtakım yüzme oturakları tespit edildiği belirtilerek, idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaz sezonuyla birlikte özellikle bebekler ve çocuklara yönelik yüzme yardımcısı ürünlere ve su oyuncaklarına talep arttığına dikkat çekilerek, bu durumun söz konusu ürünlerden kaynaklanan güvenlik risklerini de beraberinde getirdiği ifade edildi.

Tüketicileri koruma görevinin titizlikle sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, bu dönemde söz konusu ürünler ile ilgili denetimlerin yaptırıldığı ve önlemler alındığı aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda özellikle hassas tüketiciler olan bebekler ve çocuklara yönelik yüzme yardımcısı ürünlere ve su oyuncaklarına ilişkin yürütülen piyasa gözetimi ve denetimlerinde ilgili mevzuat çerçevesinde “Yüzme Eğitimi İçin Yüzmeye Yardımcı Donanımlar Standardı”na açık bir şekilde aykırı ve güvensiz olan birtakım yüzme oturakları tespit edildiği ifade edildi.