BEDAŞ 2017'de 5 milyon aboneye ulaştı

İSTANBUL, (DHA)-ELEKTRİK dağıtımında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden olan BEDAŞ'ın, 2013 yılında tamamlanan özelleştirme sürecinin ardından rekorlarla dolu beş yılı geride bıraktığı belirtildi. 2017 sonunda 5 milyon aboneye ulaşan BEDAŞ’ın, yeni abone sayısı 715 bini aştı. İstanbul’un Avrupa Yakası’nda son beş yılda elektrik tüketimi 126 milyar kilovatsaati bulurken bu rakam, Türkiye’nin bir yıllık tüketiminin yüzde 43’üne denk geldi. Beş yılda toplam 1,4 milyar TL’lik yatırım yapan BEDAŞ'ın, toplam arıza sayısını da yüzde 17 oranında düşürdüğü belirtiliyor. İstanbul’un Avrupa Yakası’nda elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 2013 yılında yaşanan özelleştirme sürecinin ardından beş yılı geride bıraktı. BEDAŞ'ın 2012 yılı sonunda 4 milyon 326 bin elektrik abonesinin olduğu bölgede bu rakam; 2017 sonunda 5 milyon 41 bine ulaştı. Beş yılda abone sayısı yüzde 16,5 artan BEDAŞ, 715 bin yeni aboneye daha hizmet vermeye başladı. Bu rakamlarla yaklaşık altı aboneden biri BEDAŞ aboneliğine dahil oldu. BEDAŞ'tan yapılan açıklama şöyle:

"5 milyon abonesi ile yıllık elektrik tüketiminde 16 Avrupa ülkesini geride bırakan İstanbul’un Avrupa Yakası’nda son beş yılda tüketim 126 milyar kilovatsaati (kWh) buldu. 2017 yılında Türkiye toplam tüketiminin yaklaşık 293 milyar kilovatsaat olduğu göz önünde bulundurulduğunda Avrupa Yakası, tüm Türkiye’nin yıllık tüketiminin yüzde 43’ü kadar elektrik harcadı. "VERİMLİLİK ARTTI ABONE BAŞINA TÜKETİM DÜŞTÜ" Son beş yıldaki elektrik tüketiminin 59,5 milyar kWh’lik bölümü olan yüzde 47,2’si ticarethanelerden gelirken mesken aboneleri de bu dönemde 36,2 milyar kWh’lik tüketim gerçekleştirdi. Toplam içinde meskenlerin payı yüzde 29’u buldu. Sanayi abonelerinin tüketimi de bu dönemde 28,7 milyar kWh’ye ulaşırken toplam içindeki payı yüzde 22,7 seviyesine ulaştı. BEDAŞ’ın yıllar itibarıyla abone ve elektrik tüketim rakamlarına göre abone başına tüketimde düşüş gözlendi. 2012 sonunda her mesken abonesi başına düşen tüketim 2,02 MWh iken 2017 sonunda bu rakam 1,93 MWh’ye geriledi. Benzer durum tüm abone gruplarında gözlendi. Bu durumda verimli elektrik kullanımının yanı sıra ailelerin küçülmesi ve yalnız yaşayanların sayısındaki artışın de etkili olduğu tahmin ediliyor. Son beş yılda elektrik tüketimi yüzde 11,3 artarken abone sayısındaki artışın yüzde 16,5 yükselmesi de abone başına tüketimi düşürdü.

"ARIZA SAYISI YÜZDE 17 GERİLEDİ" İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 2013 yılında yapılan elektrik dağıtım özelleştirmesi sonrasında beş yıllık dönemde bölgeye 1,4 milyar TL’lik yatırım yapıldı. Kesintisiz enerji hedefi ile ilerleyen BEDAŞ’ın yaptığı yatırımlar arıza sayılarında yüzde 17’lik düşüş getirdi. 2013 sonu itibarıyla orta ve alçak gerilimde 99 bin 282 olan arıza sayısı, 2017 sonu itibarıyla 82 bin 738’e indi. " "8 BİN TRAFO MERKEZİNE KAPSAMLI BAKIM ÇALIŞMASI" 2018 yılında yapacakları yatırımlar hakkında bilgi veren BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, BEDAŞ’ın arıza ve kesintileri düşürme hedefi ile yapacağı çalışmaların önemli başlıklarını ise şöyle özetledi: "8 bin trafo merkezinin kapsamlı bakım çalışmasına başlandı, yıl sonunda tamamlanması planlanıyor. Önleyici bakım ve tespit çalışmaları kapsamında özellikle yüksek gerilim kablolarının gerilim altında testlerinin yapılmasına yönelik çalışmalar başladı ve yıl boyu devam edecek."Toplam arıza sayısının yüzde 30’unu teşkil eden diğer altyapı kuruluşlarının yeraltı kablolara verdiği hasarları engellemek için altı kişilik motorize bir ekip kurularak tüm ruhsatlı kazı noktaları gün içinde gezilmeye başladı. Çalışmaların etkinliği artırılarak yıl boyu sürdürülecek. SCADA kapsamında uzaktan kumanda ve kontrol edilen 375 trafo merkezi sayısı 775’e çıkarılacak. Sadece arıza odaklı 53 milyon TL’lik yatırım yapılacak. Teknoloji yatırımları kapsamında tüm süreçleri hızlandıracak olan Kesinti Yönetim Sistemi (OMS), İş Gücü Yönetim Sistemi (VSS) uygulamaları ile tablet kullanımı tamamlanmış olacak."