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BEDAŞ bayram, seçim ve üniversite sınavı için hazır

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 12:49 | Son Güncelleme

BEDAŞ Ramazan Bayramı, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı boyunca tüketicilere kesintisiz ve kaliteli enerji akışı için gerekli tedbirleri aldı

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Ramazan Bayramı, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) boyunca tüketicilere kesintisiz ve kaliteli enerji akışını sağlamak için nöbetçi ekipleri ve mobil jeneratörleri hazır bekletecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BEDAŞ, Ramazan Bayramı, seçim ve üniversiteye giriş sınavlarının haziran ayına denk gelmesi nedeniyle bu dönemlerde planlı kesintileri askıya alacak.

Olağanüstü kesinti ve arızalara karşı 24 saat esaslı çalışacak nöbetçi ekipler ve mobil jeneratörler hazır bekletilecek.

Yaz aylarına yönelik hazırlıklarını 16 Mayıs'ta başlatan şirket, ramazan ayı itibarıyla yatırım ve bakım gibi nedenlerle gerçekleştirilen planlı kesintilere 3 saat sınırı getirirken, planlı kesintileri iftar ve sahur saatlerine denk gelmeyecek şekilde organize etti.

BEDAŞ, Ramazan Bayramı boyunca da planlı kesintilerin askıya alınması yönünde harekete geçerek, saha ekibinin mesai saatlerini bayram için özel olarak düzenledi.

- Seçim ve YKS için özel çalışma

BEDAŞ, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kesintisiz enerji için büyük öneme sahip dağıtım ve indirici transformatör merkezlerinin güvenliği için emniyet teşkilatından destek alacak ve olası arızalara hızla müdahale edecek nöbetçi ekipleri de hazır bulunduracak.

Ayrıca, seçim günü İstanbul Valiliği İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nde görevlendirilecek nöbetçi personele ek olarak, 24 saat esaslı mobil jeneratör ve transformatör transferi için nöbetçi personel ve araçlar hazır bekletilecek.

BEDAŞ, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılacak YKS sürecinde de olası bir arızaya karşı sınavların yapıldığı okullara yakın bölgelerde nöbetçi BEDAŞ ekipleri görevlendirecek ve bildirimli kesintilere ara verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, başta haziran ayı olmak üzere yaz aylarında artan elektrik tüketimi için ön hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Ramazan Bayramı, seçim ve üniversite sınavlarında kesintisiz enerji sağlamak üzere tüm ekibimizle birlikte özel bir çalışma yaptık. Jeneratör ve malzeme konusunda stoklarımız hazır, personelimizin görev yerleri belli. Enerjimizle abonelerimizin her an yanındayız." ifadelerini kullandı.

BEDAŞ İstanbul Avrupa Yakası'nda 5 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veriyor.

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