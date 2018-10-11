FİNANS

BEDAŞ'tan akıllı şebeke açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 12:06 | Son Güncelleme

BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit: - "Akıllı şebekeler enerji maliyetlerini düşürmek, arz güvenliğini sürdürmek, sürdürülebilirlik ve elektrik altyapısının kullanılabilirliğini artırmak için önemli"

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) Genel Müdürü Murat Yiğit, elektrikte maliyetlerin düşmesi ve verimli enerji kullanımı için akıllı şebekelerin önemli olduğunu bildirdi.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Yiğit, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi'nin düzenlediği "Türkiye'de Elektrik Güç Sisteminin Mevcut Durumu ve Geleceği: Akıllı Şebekeler ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri" konferansında akıllı şebeke uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Elektrikli araçlar ve akıllı binaların insan hayatına girdikçe, akıllı şebeke altyapısına daha fazla ihtiyaç duyulacağının altını çizen Yiğit, şunları kaydetti:

"Akıllı şebekeler enerji maliyetlerini düşürmek, arz güvenliğini sürdürmek, sürdürülebilirlik ve elektrik altyapısının kullanılabilirliğini artırmak için önemli. BEDAŞ'ın akıllı şebeke alanında en önemli projesi olan Entegre Bilişim Sistemleri tamamlandı ve saha uygulamalarında yaygınlaştırmalar devam ediyor. Özellikle Coğrafi Bilgi Sistemi, SCADA Uzaktan Kontrol Merkezi, Kesinti Yönetim Sistemi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, İşgücü Yönetimi, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) ve Trafo Arıza Bildirim Sistemi entegrasyonlarının kısa vadede servis kalitesine yansımasını bekliyoruz. OSOS verileri enerji tüketim analizleri için çok değerli ve geleceğin şebekelerinde bilginin önemi daha da artacak. Yaptığımız her proje ve yatırım, yönettiğimiz şebekenin her unsuruyla bilgi alışverişinde bulunmayı esas alıyor."

Öte yandan Yiğit, BEDAŞ'ın Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Era.net ve Horizon 2020 tarafından desteklenen akıllı sayaç, D-ENVER 2023: Dağıtımda Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarruf Yol Haritasının Çıkarılması, Dağıtım Şebekesinde Depolama Sistemlerinin Kullanımı Pilot Projesi ile ASELSAN ile birlikte yürütülen DEPAR, Gelişmiş Batarya Yönetim Sistemi ve CALLIA gibi projelerde yer aldığını da aktardı.

PARTNERKraliyet ailesinde 'Erdem' kriziKraliyet ailesinde 'Erdem' krizi
Zigana Tüneli'nde sona yaklaşılıyorZigana Tüneli'nde sona yaklaşılıyor
BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit: Enerjide maliyet, akıllı şebekeyle düşerBEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit: Enerjide maliyet, akıllı şebekeyle düşer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akıllı şebeke BEDAŞ enerji

En Çok Okunan Haberler

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

Devlet geneleve kayyum atadı!

Devlet geneleve kayyum atadı!

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı ekonomik kararlar Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı ekonomik kararlar Resmi Gazete'de!

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Yeni Havalimanı'nda THY’nin ilk uçuş fiyatları belli oldu

Yeni Havalimanı'nda THY’nin ilk uçuş fiyatları belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KÖY-KOOP/Soyer: Süt üreticilerine daha çok destek verilmeli

KÖY-KOOP/Soyer: Süt üreticilerine daha çok destek verilmeli

Zigana Tüneli'nde sona yaklaşılıyor

Zigana Tüneli'nde sona yaklaşılıyor

BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit: Enerjide maliyet, akıllı şebekeyle düşer

BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit: Enerjide maliyet, akıllı şebekeyle düşer

Güvenlik araştırmacısı IOS 12’de "güvenlik açığı" belirledi

Güvenlik araştırmacısı IOS 12’de "güvenlik açığı" belirledi

Muş'ta pancar eylemi

Muş'ta pancar eylemi

Meva Şehir'den enflasyonla mücadeleye destek

Meva Şehir'den enflasyonla mücadeleye destek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.